特朗普开口谴责种族主义和白人至上主义

美国总统特朗普14日暂时从度假地新泽西州返回白宫，就12日弗吉尼亚州夏洛茨维尔发生的“白人至上”骚乱发表声明，明确谴责种族主义、白人至上主义和新纳粹分子。
特朗普说：“种族主义是邪恶的，那些以种族主义名义引发暴力的人是罪犯和恶棍，他们包括三Ｋ党、新纳粹分子、白人至上主义者和其他仇恨团体，令人憎恶。”他还表示，以偏执的理由传播暴力，是“对美国核心的袭击”。
当天早些时候，美国司法部长塞申斯在接受电视访谈时表示，夏洛茨维尔暴力事件符合本土恐怖主义的定义，司法部“将采取最有力的行动保护民众免遭种族主义和偏执侵害的权利”。他同时为事发后特朗普的表态作了辩护。
特朗普在骚乱当天发表声明说：“多方都表现出令人震惊的仇恨、偏执和暴力。”由于未明确谴责白人至上主义者等极端右翼群体，他连日来受到来自民主、共和两党和媒体舆论的巨大压力。
12日，多个白人至上主义团体在夏洛茨维尔举行集会，并与抗议他们的人群发生冲突。骚乱中，罕见地出现大量纳粹和三Ｋ党标识，示威者喊着右翼和反犹口号。当天下午，20岁青年詹姆斯·菲尔茨驾车冲撞抗议极右集会的人群，造成多人死伤。这场骚乱震动全美。
美国司法部官员14日说，司法部已就夏洛茨维尔暴力事件展开仇恨犯罪调查。当天，被控二级谋杀等罪名的菲尔茨出庭并被拒绝保释。他来自俄亥俄州，在一家保安公司工作，每月薪水不足1500美元。菲尔茨在庭上表示自己无力负担律师费用，法官为他指定了律师。（新华社）
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