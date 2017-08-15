解放军军机连续三天绕台飞行 压缩台“空防纵深”

台媒称，解放军绕台常态化。继8月13日宣布有解放军运-8战机从台湾南部“防空识别区”经过航行后，8月14日台湾防务主管部门再公布，上午解放军运-8战机两架进行远海长航训练活动。
据台湾三立新闻网8月14日报道，台湾防务主管部门8月14日表示，其中一架由台湾南部“防空识别区”外，经巴士海峡后向东北航行，穿越宫古海域再飞返驻地；另一架经巴士海峡向东南航行后，按原航路飞返驻地。
另据台湾联合新闻网8月14日报道，台湾防务主管部门8月14日中午12时发布新闻稿表示，当天上午解放军运-8战机两架，进行远海长航训练活动。这是解放军军机一连三天，都绕台湾飞行，也是本月第四次。
8月12日上午，一批轰-6与运-8战机由台湾南部“防空识别区”外、经巴士海峡向北航行，穿越宫古海域再返回原驻地。此外，另一批解放军空警-200及苏-30战机执行伴护任务，由台湾南部“防空识别区”外，穿越巴士海峡后，即按原路线返回驻地。
8月13日，解放军两架运-8战机由台湾南部“防空识别区”外，经巴士海峡向东北航行，绕台一周。穿越宫古海域期间，有两架苏-30战机伴护，再飞返原驻地。
据台湾《旺报》8月14日报道，面对解放军军机频频绕台，台湾政策研究基金会高级助理研究员揭仲受访分析，随着解放军武力投射能力提升，长航程训练势必要进行，一方面熟悉飞行模式，另一方面是经营战场。
揭仲指出，解放军军机绕台若采编队飞行，主要以战术演练居多，若单机飞行，则属单纯飞行训练；从航线上看，解放军军机主要飞向巴士海峡、宫古海峡及冲之鸟礁附近海域，这些都是今后“攻台”重要战略位置。
揭仲透露，早在去年底大陆学者就预言，今后解放军军机绕台频率将会大大增加，按大陆方面习惯，一个动作意味着多种含义，特别是对台释出政治信号。
据台湾《自由时报》8月14日报道，台军方资深官员8月13日称，台湾“防空识别区”的最北边是划至北纬29度线，大陆划设的东海防空识别区，部分与台湾“防空识别区”的北部区域重叠。但台军方内部人员坦言，北纬27度以北的台湾“防空识别区”空域，台方恐已是力有未逮，解放军军机在8月的三次绕台演训，最后都是沿着北纬27度空域向西飞行，严重压缩台湾北部的“空防纵深”。
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