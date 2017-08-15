越南钻井船离开南海作业海域

德媒称，金融信息平台汤森路透Eikon的船运数据显示，陷入中越南海石油开采争端的钻井船“深海都会1号”已离开在南海的作业区域，8月14日上午9时许抵达马来西亚纳闽港附近水域。
德国之声电台网站8月14日以《钻井船离开争议区，越南让步了？》为题报道称，上个月，在中国的压力下，西班牙国家石油公司雷普索尔公司中断了“深海都会1号”采油船在越南136/3区块的开采，该区块位于中国声索南海海域权益的九段线之内。
报道称，“深海都会1号”最后一次出现在与中国主权声索重叠的136/3区块是在7月30日。先前，西班牙国家石油公司出资2700万美元，与越南石油天然气公司和阿联酋的阿布扎比穆巴达拉发展公司一道对该油田区块进行联合开发，中国则呼吁停止开采该油田区块。一名熟悉情况的外交人员表示，越南代表团访问中国后开采中断。而越南方面从来既没有证实在136/3区块进行开采，也没有证实中断开采，只在上月重申拥有在该区块开采石油的权利。
报道称，对于中国有关南海的主权声索，随着菲律宾试图缓和与中国的关系，越南已成为众主权声索方中最强硬的声音。南海是世界贸易的重要水上通道，每年途径该区域的贸易额数万亿美元。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost