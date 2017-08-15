孔铉佑出任半岛事务特别代表 中国今起禁止进口朝鲜煤铁

英媒称，中国商务部和海关总署8月14日联合发布公告称，自公告执行之日起，全面禁止自朝鲜进口煤、铁、铁矿石、铅、铅矿石、水海产品。对于在公告执行之日前已运抵我口岸的上述货物，可予以放行。公告自2017年8月15日起执行。
据路透社8月14日报道称，刊登在商务部网站的公告称，自9月5日零时起，不再办理进口手续（包括海关已接受申报但尚未办理放行手续的货物）。此后，进境的上述产品一律按禁止进口货物处理。
公告称，上述措施不适用于出口国根据可信情报证实非朝鲜原产且经由朝鲜罗津港转口的煤，但出口国须事先通报联合国安理会根据第1718号决议设立的委员会。经罗津港进口非朝鲜原产煤炭的中国企业须持出口国向联合国安理会根据第1718号决议设立的委员会通报材料办理通关手续。
今年3月以来，中国自朝鲜月度进口连续4个月大幅下降。海关总署发言人黄颂平此前在新闻发布会上透露，今年上半年中国对朝鲜出口16.7亿美元，增长29.1%；自朝鲜进口8.8亿美元，下降13.2%。中国上半年自朝鲜进口的煤炭和铁矿砂等商品均符合安理会有关决议。
另据路透社8月14日报道称，中国外交部8月14日宣布，已任命外交部长助理孔铉佑为中国政府朝鲜半岛事务特别代表，他的前任武大伟已到退休年龄。
根据他的简历，58岁的孔铉佑是中国黑龙江人，朝鲜族，在外交部全面负责亚洲事务。
他曾在中国驻日本大使馆担任高级职位，2011年至2014年担任中国驻越南大使。报道称，这两个国家与中国的关系麻烦不断。
外交部发言人华春莹在例行记者会上说，孔铉佑已经接替武大伟，但是这项任命与当前朝鲜半岛局势演变没有联系。最近几天来，朝鲜半岛紧张局势在加剧。
她说，中国政府在半岛核问题上的立场是一贯的，政策是有连续性的。
当被问到新任中国政府朝鲜半岛事务特别代表是否将于近期访问朝鲜，华春莹表示她没有这方面的信息。
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