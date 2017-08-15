特朗普欲开展对华贸易战？美专家：这将是美国经济的倒退

英媒称，在特朗普下令贸易谈判代表对中国知识产权制度展开调查之际，正在争取解决朝鲜半岛问题的官员试图淡化贸易紧张。
白宫紧急安抚中国
据英国《金融时报》8月14日报道，特朗普于14日签署总统备忘录，欲让其最高贸易谈判代表研究对中国知识产权制度展开调查的事项。
报道称，此举可能导致美国在一年内对中国输美商品施加关税和其他限制，很多人认为，这可能是世界两大经济体之间爆发贸易战的第一步。
特朗普的国家安全顾问赫伯特·雷蒙德·麦克马斯特13日表示，美国无意挑起贸易冲突。
“关键词不是‘惩罚’，而是有效竞争，要求公平互惠的经贸关系，不仅限于中国，对所有国家都是如此，”他向美国国家广播公司表示。
分析人士担心，14日的贸易举动和围绕中国的混杂信息，反映出特朗普政府缺乏一套与北京方面打交道的战略。
特朗普发出的在贸易问题上对中国采取行动的威胁，迄今没有带来什么具体行动——他推迟了给中国贴上汇率操纵国标签的决定。
据高级官员们表示，就连14日的举措也可能无法在2018年之前带来什么实际行动，对中国知识产权实践进行调查可能耗时长达一年，并且包括与北京方面谈判。
对华贸易战对美无益
美国中国问题专家库恩接受记者采访时说，此举无益于解决美国经济问题。短期来看，少部分美国人可能受益，但长期来看，美国经济将受损，因为这可能阻碍美国经济朝更可持续的方向发展，“这将是一种倒退”。
库恩认为，对中国发起贸易调查只是“政治上的权宜之计”，因为特朗普竞选时曾承诺支持者将为他们找回就业。
库恩说：“但抨击中国并不会让问题得以解决，而是需要对工人进行再教育，使他们适应自动化时代的新工种。”
美国巴克内尔大学政治学与国际关系教授朱志群认为，一般来说，世贸组织成员应该在世贸组织框架下，而不是基于某一成员自己的法律来解决贸易争端。美国如果对中国启动“301调查”，便是将国内法律凌驾于国际法之上，“这将进一步损害美国的国际形象”。
他说，如果美国采取单边主义行动，最终受影响的是中美双方的消费者和企业。“这是一个双输的选择。在全球化时代，中美经济相互依赖，经济制裁无法解决贸易争端。”
美企在华前景好
据台湾“中央社”8月14日报道，华府与北京之间的贸易紧张可能正升高，但美国大型企业发现，中国大陆仍是他们今年获利增长的可靠来源。
台湾“中央社”援引路透社报道称，无论是贩卖建筑装备、半导体或咖啡，许多主要美国企业最近几周获得报告显示，他们第二季在大陆获得更佳的利润和营收。
报道称，这些美国企业受惠于中国大陆近乎7%的经济增长、美国数次调整利率、中国大陆楼市蓬勃，以及美元下滑使美国出口更具竞争力。
相关报告显示美国企业整体上在中国大陆仍都有更佳的前景。
尽管目前中美关系出现一些负面因素，上海美国商会一份7月的报告显示，相较一年前的76%，现有82%在中国大陆的美国企业，预期今年营收会增加。
美国银行主题式投资负责人昆兰说：“对许多美国货品与服务业而言，中国大陆一般而言仍是一个增长的市场。大陆消费者在大陆自身的增长上也扮演更大的角色，对许多美国企业而言在组合性成长上是很正面的转变，他们提供消费者货品与服务，而非去盖摩天大楼。”
芯片产业部分，根据高盛集团资料，85%的销售额来自位于中国大陆的思佳讯公司，拜中国大陆手机制造商华为之赐，第三季的财务盈收可望增加20%。
而获利约三分之二位于中国大陆的无线通信研发商高通公司表示，他们公司上月在中国大陆仍保有很好的增长。
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