韩国大学生创业人数远逊中国：仅为中国十分之一

韩媒称，韩国贸易协会16日发布了《中国大学生创业现状及启示》报告，去年中国的大学毕业生中有61.5万毕业生选择创业，占比为8%。反观韩国，以2015年为基准，仅有4626名大学毕业生选择创业，占全体的0.8%，为中国的十分之一水平。
据韩国《亚洲经济》网站8月21日援引韩联社报道，报告显示，中国在校大学生对创业的关注度远高于韩国。一项针对31万名中国在校大学生的调查结果显示，89.8%的受访者对创业表现出了浓厚兴趣，但韩国在校大学生希望毕业后创业或在创业型公司工作的应答率仅分别为2.8%和1.1%。
分析认为，中国大学生创业意愿强烈与政府鼓励创业、努力将IT产业迈向世界的社会氛围有关。为了鼓励大学生创业，中国政府于2015年设立了国家新兴产业创业投资引导基金，助力创业创新和产业升级。此外，还推出了减免税收、地方政府采购优先选择大学生创业企业等优惠政策。
对此，韩国贸易协会负责人表示：“以上数据不难看出，中韩两国大学生对于毕业后的就业意愿存在较大差距。在此情况下，希望韩国政府应出台解决方案，鼓励大学生创业。”
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