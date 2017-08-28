班农叫嚣搞砸“一带一路” 英媒：攻击中国对美毫无帮助

英媒称，特朗普的前首席顾问史蒂夫·班农说，他要“干掉”参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔。
据英国《每日电讯报》网站8月26日报道，班农还说，他巴不得重返布赖特巴特新闻网，因为在白宫他只能“影响别人”，而如今他自己就“手握大权”。
在接受《经济学人》记者采访时，班农誓言支持特朗普，但也会继续推进自己的经济民族主义议程。他说：“我们绝不会抨击他，但我们也不容许他做出伤害自己的决定，我是意识形态的倡导者，所以我才出局。我能够召集底层人士，做他的后盾，他推行政策越是艰难，我们越会坚定地支持他。”
班农还抨击“硅谷和华尔街的精英”是“一群忘了美国同胞的全球主义者”，还誓言要“搞砸‘一带一路’倡议”，即中国在全球扩大贸易的计划。
据英国《经济学人》周刊网站8月26日报道，在卸任特朗普的首席顾问两天后，班农解释了他为什么会欢迎记者前往他的宅邸与其聊天。他轻蔑地说：“你们是敌人，你们支持一种极端的理念——自由贸易。”
班农坐在一个装饰着基督教图像的餐厅里，他眼中的对手是国会的共和党人、中国以及硅谷和华尔街的精英。
班农认为，中国“钻世贸组织规则的空子”，等于是在对美国发动“经济战”。作为一个相信文化冲突不可避免的狂热的天主教徒，他认为中国的经济增长是对美国的一个额外的、具有支配性的威胁，因此美国必须予以回击。他说：“我希望世界在100年后回顾过去时说，他们的重商主义、儒家制度已经沉寂。取得胜利的是坚持基督教自由主义的西方。”
英国《金融时报》网站8月25日刊文称，特朗普的前首席顾问班农日前表示，美国正在“与中国打经济战”。这似乎很直观，许多美国老百姓都认为，除非中国输，否则他们就不可能赢。但世界经济并不是一场足球赛，大家可以一起赢，至少在原则上是这样，或者说大家可能一起输，听信班农的经济战观点会大大加大那种可怕结果的可能性。
文章称，和许多危险的观点一样，它里面也有一些道理，美国中产阶级一直在受苦，而中国一直在蓬勃发展，但这并不能证明是中国造成的伤害。
文章称，班农的“经济战”是一种比疾病本身还要糟糕得多的药方，是对世界经济运转方式的误诊。美国仍一直受益于它与亚洲的贸易，攻击中国对于美国中产阶级毫无帮助。
美国对零和言论的关注分散了更加合理的解决方案受到的关注，其中不乏纯粹的国内解决方案：更高质量的教育、政府的基础设施投资以及更具建设性的福利制度。
文章称，当前最大的危险在于零和思维变成自我实现的预言。强调冲突会加剧冲突。美国并没有在与中国打经济战，但它却有可能发动一场经济战。这也许对特朗普有帮助，但对他声称要保护的那些人却没有帮助。
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