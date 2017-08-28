美制裁无法遏制中国“创新冲刺”

俄罗斯战略研究所网站8月25日发表该所经济研究中心国际经济组织研究室主任维亚切斯拉夫·霍洛德科夫的文章《美国制裁能否遏制中国的创新冲刺》称，美国无法抑制中国的发展，中国早已度过模仿外国技术的阶段，成为技术领域的主要大国。
文章称，中国顺利完成了从“商品工厂”到“知识工厂”的转变任务。近十年来，中国的科研人员数量增长到318万人。中国已经连续5年占据世界知识产权组织（WIPO）国际专利申请排行榜的首位。2016年，中国科学家和发明家申请的专利数量比美国多了近一倍。
据WIPO的统计，全球国际专利申请量排名前100位的公司中有19家来自中国，前20位中有4家来自中国。
文章称，中国科学家和工程师在信息通信技术、航天、高速铁路、绿色能源、化学、生物、医学、新材料、人工智能和其他领域取得了杰出的科研成果。
据世界银行统计，中国已经连续12年占据世界高科技产品出口的头把交椅。
文章称，中国工业技术发展仅靠使用西方专利和模仿外国技术的时代已经过去。现在的情况恰恰相反：西方公司大量购买中国公司的专利。
比如，中国华为公司与美国苹果公司签署了技术交换协议。2015年，华为向苹果转移769件专利，并得到98件专利作为交换。当年，苹果为此向华为支付了巨额资金。
文章称，中国在航天领域跻身第一梯队。2013年12月，中国“玉兔”月球车在月球登陆。今年4月，中国发射首艘货运飞船天舟一号，这使它离在2022年建成空间站的目标又近了一步。
中国科学家研制出能将太阳辐射转变为推进动力的离子发动机，并把它安装在实践十三号通信卫星上。2016年8月，中国成功发射了全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”。到2030年，北京计划建立全球量子通信卫星网。
文章称，中国在人工智能技术研究上也跻身世界前列。2017年3月，美国《麻省理工学院技术评论》公布了全球人工智能领域的十大突破性技术，中国科大讯飞、阿里巴巴、百度等公司是其中几项技术的主要研发者。
或许，美国商务部经济分析局统计并公布高科技产品的对外贸易差并非偶然。根据最新统计，2017年上半年美国在该领域对中国的贸易逆差继续扩大。
文章称，总而言之，美国人心里已经开始慌乱。或许，各种制裁和限制正是为了遏制中国的创新冲刺。
专家称，美国已经迟了：中国早已度过模仿外国技术的阶段，成为技术领域的主要大国。
文章称，如今，金融银行业发达的美国成为不生产任何东西、仅靠积累资本生利和向他国借债就能丰衣足食的懒惰者，而中国正在加快奔向22世纪。这种蓬勃的发展势头是美国无法阻挡的。
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