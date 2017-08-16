金正恩要对特朗普“观其行”

外媒称，朝鲜最高领导人金正恩8月14日视察朝鲜人民军战略军司令部，听取战略军司令官金络谦大将关于战略军准备的关岛包围射击方案的报告。他长时间具体审核关岛包围射击方案，同指挥人员一起认真地进行了磋商。他赞赏朝鲜战略军按照党的构想和意图，非常周密细致、考虑周全地拟定关岛包围射击方案，并检查示威射击准备情况。
据朝中社8月15日报道，金络谦报告说，已做好了关岛包围射击准备，等待着党中央下达命令。
金正恩听取汇报后说，“火星炮兵可谓气势磅礴，今天亲眼目睹火星炮兵的备战状态和士气高昂的面貌，感到非常满意”。
金正恩指出，美国的军事对抗妄动等于作茧自缚。愚笨的美国佬正在分分秒秒地度过悲惨难熬的时间，朝鲜将再注视一会儿他们的姿态。向不顾一切贸然撒野把朝鲜半岛局势推向最严峻的爆发边缘的美国奉劝一句，最好用清晰的头脑好好计较得失，究竟现在的状况对哪一方更不利？为了在朝鲜半岛地区缓和局势、防止危险的军事冲突，在朝鲜周边部署众多核战略装备的肇事者美国首先应作出正确选择并付诸行动。美国要立即停止对朝鲜傲慢无礼的挑衅和单方面的强迫，再也不要招惹朝鲜。
金正恩指出，如果美国佬考验朝鲜的克制力，继续在朝鲜半岛周边进行万分危险的妄动，朝鲜将按照已阐明的，下定重大决断。要是因为美国的鲁莽越过红线，已计划的示威射击付诸实施，这将是掐住美国佬的喉咙、把匕首架在其脖子上的最痛快的历史瞬间。
另据路透社8月15日报道，朝鲜国家媒体8月15日报道，朝鲜领导人金正恩已推迟向美国关岛发射导弹的决定，将再观察美国一段时间。这是他大约两周来首次公开露面。
据朝中社报道，金正恩表示，如果美国人希望缓和朝鲜半岛紧张局势、“防止危险的军事冲突”，应“首先应作出正确选择并付诸行动”。
又据韩联社8月15日报道，平壤官方媒体8月15日说，朝鲜军方向金正恩汇报了向美国关岛发射导弹的计划。在审视了该计划后，这位朝鲜领导人说他还要“再注视一会儿”华盛顿的行为，如果美国继续采取“万分危险的妄动”，平壤将作出“重大决断”。
报道称，这一最新言论可能暗示朝鲜没有马上发射导弹的计划，但它可能视美韩年度军演情况进行挑衅。今年的美韩联合军演定于本月末举行。分析人士认为，朝鲜这一最新观望立场可能是美朝对峙进入新阶段的标志，在该阶段各方将探索外交突破。
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