俄欧同声促各方克制 呼吁“和平”解决朝鲜危机

外媒称，俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃8月14日在拉脱维亚一家电台的节目中表示，朝鲜半岛局势激化可能引发世界大战。
据俄新社8月14日报道，扎哈罗娃说：“俄外交部说过，局势危如累卵。尽管如此，我们仍听到平壤和华盛顿的每日声明。奇怪的是，它们的言论完全相同，都是直接威胁动用武力。给人的感觉是，美国官方发言人把平壤的话翻译成英语又说了出来。”她表示，美国有通过外交途径化解国际危机的全套工具，但“弃而不用”。
扎哈罗娃强调，战争将导致大量平民丧生。她说：“如果战争爆发，全世界将陷入崩溃，数以万计的平民将死亡。”
这名发言人表示，似乎并非所有人都明白两个核国家的关系激化有多么危险。她说：“俄罗斯和中国提出了摆脱危机的计划，即‘双暂停’。美国和韩国暂停挑衅式的军事演习，朝鲜暂停核试验和被联合国谴责的导弹试射。”
另据法新社8月14日报道，欧盟外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼8月14日呼吁国际社会使用“和平而非军事方法”解决朝鲜危机，并认为朝鲜应避免“任何新的挑衅行为”。
她在一份公报中称：“在如此危急的时刻，欧盟支持与我们伙伴国一道进行的外交努力，希望通过一些和平而非军事的方法阻止事态升级，并使朝鲜半岛全面、真正且不可逆的去核化。”
莫盖里尼说，欧盟“时刻准备支持与朝鲜和国际社会开展认真且可信的对话”，目的在于终止“一场波及亚洲和世界安全的危机”。
她还表示：“我们呼吁朝鲜放弃任何新的挑衅行为，因为这只会加剧紧张局势。朝鲜继续加速其核导计划是严重且令人担忧地违背其国际义务。”
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