中国单身成年人口等于俄英人口总和：专家称或有损经济 网友喊冤

据香港《南华早报》网站8月10日报道，中国内地单身成年人的数量已经相当于俄罗斯和英国全部人口的总和，企业发现从数量庞大的年轻和能够自由消费的单身大军中获利的潜在前景也就不足为奇了。但是，尽管数量众多，并且拥有可支配收入和消费意愿，内地单身的成年人似乎并没有如预期那样为经济做出重大贡献。事实上，在一些分析师看来，他们实际上可能正在对经济造成损害。
内地单身人口数量增长是经济发展带来的一个相对较新的现象，也反映了人们对于保持单身这一现象的看法发生了深刻变化。根据民政部的数据，中国内地的“未婚”人口（传统上在前几代人来说应当已经结婚的群体）到2015年底已经达到2亿人。
今天的单身人士通常会拥有更多和日益增长的可支配收入，并且倾向于关注自我和把钱花在自己身上。
研究表明，内地新一代的单身人士不仅比上一代人更富有，也更愿意花钱。世界经济论坛的数据显示，35岁及以下的上层中产阶级消费者比同等收入的上一代消费者平均多花费40%的钱，用于购买各种类别的产品。
报道认为，当今的单身人士拥有更强的购买力和更强的消费意愿，却未必一定能够转化成积极的经济贡献。
中国社会科学院财经战略研究院的张宁博士说：“人们想当然的认为，单身的城市职业人士正在改变整体消费模式，令娱乐和个人护理等行业获益，但是我认为，越来越多的单身人士对经济造成的负面影响大于其正面影响。”
因为单身人士面临的责任小于已婚同龄人，所以很容易形成一种闲散的人生态度，这很容易转化成缺乏工作动力。
张宁说：“以日本为例。越来越多的年轻人希望通过不婚来躲避家庭责任。日本的高未婚率对经济有负面影响。有些单身人士认为只需要养活自己，所以没有较大的为家庭创造更多财富的压力。”
市场研究企业英敏特公司开展的一项调查显示，一个核心家庭的购买力和平均支出远高于一个人的家庭。已婚人士对于自己的财务状况和稳定性更具信心，因为他们不是家庭中的唯一收入来源。
单身人士常常面临着需要为自己规划未来的压力，这令他们倾向于不愿购买高价值的物品，而是会更多的选择投资于保险和金融产品。
另一方面，年轻父母可能会花费相当数量的金钱购买婴儿护理产品，而且更愿意在自己的另一半身上花费重金，从而推动国内消费。
不过，对于这样的观点，微博网友表示不同意，纷纷发表自己的看法：
对于文中“单身人士很容易形成一种闲散的人生态度，缺乏工作动力”这个观点，网友们早已吵翻了天：
@讴歌感觉被打了后脑勺：单身就缺乏工作动力？？？什么逻辑？大家明明都是因为工作忙所以才单身
@无跳不欢：什么神逻辑，单身没有努力工作？单身都好吃懒做？我只想说正是因为努力工作，才有勇气有底气单身！
@坤神灬安简夕：观点真够奇葩的，2亿劳动大军没做啥贡献，其他不劳动的反倒贡献大？
@青春的小毛虫：这不科学吧，明明单身的不用顾家，投身更多精力在工作上吧
对于广大单身或对经济造成负面影响，网友们表示“很冤枉！明明是婚后生活水平直线下降，消费能力更低！”也有网友指出“房价这么高，谁敢大肆消费呀？尤其还是单身的，做不出重大贡献还不是给房价逼的。”还有网友质疑，“这是经济不景气，强行甩锅给单身狗吧？”
当然，也有网友@NEW儒家文化 理性地分析：单身贵族只是单个人的进步，并不是社会的进步。同理，老龄化是医学健康的进步，但也称不上是社会整体的进步。单身贵族和老龄化，都是社会发展不平衡的反映。
单身给社会经济发展造成了损害，对于这个观点，你怎么看？
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