背负“灭门血案”潜逃22年，嫌犯如今是知名作家

加入中国作家协会，获得“安徽文学奖”，发表作品200多万字……颇具才气的刘永彪在许多文学爱好者眼里，是文学创作的名家。可如今，刘永彪的作家身份有了颠覆性的变化——一起致4人死亡特大抢劫杀人案的犯罪嫌疑人。
据澎湃新闻消息，今年53岁的刘永彪是安徽省南陵县人，今年8月11日凌晨在家中被警方抓获。刘永彪对22年前抢劫杀人的犯罪事实供认不讳。现场视频显示，他当时没有反抗，而是说：“22年了，我在这里等你们到现在。”
22年前旅馆内的“灭门惨案”
22年前的11月29日，刘某彪和汪某明在湖州织里晟舍一旅馆内住下后，将该旅店老板闵某生、老板娘钱某英、老板孙子闵某及旅客于某峰等4人残忍杀害。两人行凶后潜逃，一时间当地人心惶惶，社会反响巨大。
根据法医鉴定，4名受害人均被钝器击打头部致死，作案手段十分残忍。
当年办案时，警方手头能掌握的，就是现场所提取的毛巾、指纹、鞋印等大量痕迹物证，并对犯罪嫌疑人进出轨迹、作案过程及案犯特征进行了准确刻画和现场重建。
案发后，警方随即在安徽皖南一带，湖州警方展开调查。当时，在织里打工的安徽籍外来者也很多，为此湖州警方也组织了大范围走访。
根据走访调查等情况,警方发现,11月28日和29日在该旅店住宿的两名男性旅客有重大作案嫌疑。
然而，两人在住宿时并没登记,而且当时街头也没有监控。二人在作案后,趁着夜色迅速逃离，仿佛“人间蒸发”。
22年前，互联网远未普及，以至于现在以各种关键词检索,都找不到任何与这起特大抢劫杀人案相关的新闻报道。
凶手是谁、在哪？由于当时技术条件也有限，这个案子一直没法侦破。“主要是嫌疑人跟受害人没有任何关系，这是最大的难点，我们很难顺藤摸瓜地去找。”专案组民警徐志成说。
嫌犯：“终于可以摆脱精神折磨”
2017年8月上旬，在凶案发生22年后，案件侦查工作终于获得突破。安徽南陵的刘永彪，一位在当地颇有名气的作家，进入了警方视线。
今年8月上旬，警方经过基因技术鉴定、物证比对和走访调查后，将目标聚焦在南陵县弋江镇中洲村。8月10日晚，刘永彪被警方锁定。
8月11日凌晨一点，专案组民警在刘永彪的家中将其抓获。据悉，当晚带走刘永彪时，他交出一封还没来得及给妻子的信。
“就是一页纸，他写的大概意思是，20多年来，我一直在等这一天，今天终于有一个结果了。”民警介绍，调查发现，刘永彪一直未将杀人之事告诉家人，他在留给妻子的信中说：“我终于可以摆脱一直以来的精神折磨。”
“抓他之前我们一直在村里排查，他应该是有预感，提前写好了给老婆的信。”民警分析。
两嫌犯成功漂白身份：成为知名作家和企业主
警方经过调查和审讯后认为，22年前发生在湖州织里的抢劫杀人案，是刘永彪与同村村民汪某明所为。
“两名嫌疑人当年家里都比较穷，其中一人在湖州这边打过两年工，觉得这里的服装老板有钱。”湖州市公安局副局长沈连江介绍，刘、汪两人作案前“有预谋”，“就是来抢钱的。”至于涉案的经济数额，警方目前没有透露。
犯罪嫌疑人汪某明比刘永彪大11岁。今年8月11日被警方抓获前，汪在兄弟投资的一家企业做管理，还是该企业的法人代表。
案发22年后，刘永彪的名气显然比汪某明要大。他已经是中国作家协会会员，多年前就圆了心中的作家梦。
据澎湃新闻报道，1995年湖州织里发生4人死亡特大命案时，刘永彪31岁。那时候，他已经在文学领域崭露头角。
1985年，刘永彪在合肥市文联主办的《未来作家》期刊发表了自己的处女作。1994年他在知名文学期刊《清明》上发表短篇小说《青春情怀》，成为南陵县第一个在该期刊发表小说的作者。
此后，刘永彪曾自费到鲁迅文学院学习创作，获得结业证书。2005年，他的中短篇小说集《一部电影》由作家出版社出版，这给他带来了极大声誉——2009年被安徽省政府授予2005—2006年度安徽省“社会科学文学艺术出版奖”三等奖，此奖项被业界称为“安徽文学奖”，是安徽省最权威的文学类评奖。刘永彪成为芜湖市第一个获得该奖的农民作家。
此后，刘永彪先后出版散文集《心灵的舞蹈》、电影剧本《门与窗》以及28万字长篇小说《难言之隐》。
公开资料显示，刘永彪曾用笔名刘浪、彪子、一沙等，发表文学作品200多万字。
2014年11月，刘永彪创作的25万字历史演义小说《行者武松》由安徽师范大学出版社出版，第二年改编成50集电视连续剧的剧本。
水浒好汉武松曾在“快活林”旅馆醉打蒋门神，继而血溅鸳鸯楼。同样在一家旅馆，现实生活中湖州织里的“闵记”旅馆，发生了4人死亡的血案。
“我办了几十年案子，形形色色的人都遇到过，但是作家杀人，还是第一次碰到。”而根据办案民警介绍，被抓前夕，刘永彪还办了一个写作培训班。
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