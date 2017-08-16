日本举行战败日纪念活动 安倍连续5年未提对亚洲各国加害责任

日媒称，8月15日是日本战败72周年纪念日，当天，日本政府主办的“全国战殁者追悼仪式”在东京的日本武道馆举行，出席者悼念死难者并再次许下和平誓言。安全保障相关法已开始全面运用，修改《宪法》也有了现实意味，坚持“不战”出现了动摇。在此背景下，日本首相安倍晋三尽管强调“绝不让战争惨祸重演”，但今年也未提及对亚洲各国的加害责任。
据共同社8月15日报道，安倍表示“日本作为憎恶战争、重视和平的国家走到今天”，“将谦虚面对历史，贯彻这一不变的方针”。安倍指出“将在这个纷争不断的世界上，真诚致力于贫困问题等，为世界的和平与繁荣作贡献”。然而他连续5年未提及加害责任，也未使用“不战誓言”的措辞。
报道称，日本天皇夫妇一同出席了当天的仪式。实现退位的特例法6月正式成为法律，日本天皇可能最快明年底退位，其出席“悼念仪式”的次数已然不多。
报道称，追悼对象是战争中死亡的军人和后勤人员约230万人，以及在空袭、广岛和长崎原子弹爆炸、冲绳战役等丧生的平民约80万人，总计约为310万人。随着遗属新老交替，今年出席仪式的“战殁者”妻子仅有6人，创历史新低。而“战殁者”孙辈等战后出生者约占四分之一。
另据共同社8月15日报道，日本首相安倍晋三在今年的“全国战殁者追悼仪式”上也没有提及对亚洲各国的加害责任。从再次出任首相后的2013年“追悼仪式”起，安倍已连续5年未触及这一点。
报道称，2006年9月，第一届安倍内阁上台执后，安倍晋三首次以首相身份出席了2007年的“追悼仪式”，明确提及加害责任称给亚洲各国人民“造成了巨大损害和痛苦”。他还称“作为国民的代表，在做出深刻反省的同时，对死难者表示由衷的哀悼”。
但在安倍作为首相第二次出席的2013年“追悼仪式”上，他的致辞没有提及加害责任，引发了中韩等邻近各国的批评。
此外，2007年致辞中曾表示要“坚持”的“不战誓言”也消失不见，日本国内的空袭死难者家属质疑称“是不是打算结束对战争的反省”。
报道称，2014年的致辞中添加了“今天，正是面对这和平之路再次宣誓的日子”一句，从2015年起则连续三年加入了“绝不让战争惨祸重演”的措辞。
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