特朗普发起对华贸易调查 中方回应：将考虑反制措施

德媒称，中国8月15日批评美国总统特朗普指令美方对中国贸易政策和实践进行调查是违反对多边规则，并强调，会坚决捍卫中方合法权益。
据德国之声电台网站8月15日报道，中国商务部当日表示，此举违反国际贸易精神和总部位于华盛顿的世贸组织原则。中国商务部称，若中国企业因此受到影响，中方将采取所有适当反制措施。不过，声明未加详细说明。
报道称，特朗普日前签署总统备忘录，指令本国贸易代表决定，是否就北京有关法律、政策、实践或做法可能不合理或歧视性地损害美国知识产权、创新或技术发展展开正式调查。
中国商务部的声明称，如果美方罔顾事实，不尊重多边贸易规则，采取破坏双边经贸关系的举动，中国绝不会坐视，必将采取所有适当措施，坚决捍卫中方合法权益。
报道称，在特朗普14日签署备忘录之前，中国外交部曾呼吁他避免发生“贸易战”。
美中贸易全国委员会副主席帕克提醒说，前总统奥巴马曾于2010年下达过对中国绿色产业技术政策进行调查的类似指令。该行动后来以双边协调告解。他指出，当年此举并未导致对中国的单方面制裁，也未全面影响到美中贸易关系。
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