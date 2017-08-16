研究发现使用表情符会拉低职场评价影响职业前景

英媒称，在一个面对面交流越来越少的世界里，人们往往喜欢用一个“微笑表情符”来弱化文字信息的生硬感，或回复一个很难满足的请求。
据英国《每日电讯报》网站8月14日报道，在使用表情符号弱化语气之前，你也许应该三思。因为研究人员发现，对于接收信息的一方来说，笑脸的数字形象与真实的笑脸也许会产生截然相反的效果。
表情符号是一种复制非语言交流的流行方式。据统计，表情符号每天被使用60亿次，并被形容为有史以来发展最快的语言。
现在，就像许多不受欢迎的搞笑短信一样，表情符号也可能让使用者看起来能力低下。
研究人员的结论是“微笑表情符并不是微笑”，他们甚至警告说，在电子邮件中使用表情符号可能会降低同事与你分享信息的可能性，从而影响你的职业前景。
研究人员说，使用表情符号的危害性很大。他们建议在工作中避免使用任何表情符号，尤其是在第一次与别人交流时。
以色列内盖夫本-古里安大学商业管理专家埃拉·格利克松博士说：“我们的研究首次证明，与真实的笑脸相反，微笑表情符不会让人感到更温暖，而会让人觉得你没有能力。”
这项研究基于对来自29个国家的549名实验对象的一系列测试。研究报告发表在美国《社会心理学与个性》季刊上。
在其中一项测试中，实验对象被要求阅读一封与工作有关的电子邮件，然后给发件人的能力和亲切度评分。
实验对象收到的信息相同，但其中一些邮件含有表情符号，另一些不含表情符号。
研究发现，电子邮件中的表情符号并未影响实验对象对发件人亲切度的认知，但会降低对发件人能力的认知。
格利克松博士说：“研究还发现，当电子邮件不包含微笑表情符时，实验对象的回复包含了更多与内容有关的信息。”
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