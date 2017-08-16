跑步成中国都市年轻人新风尚 坚持跑步让人与众不同

法媒称，中国每年有许多人死于道路交通事故，因此常常拥堵不堪的街道远非理想的跑步场所。
据法新社8月15日报道，这个季节许多地方污染严重、气温很高，就连狂热爱好者恐怕也会不由地收起跑鞋。但越来越多受过良好教育的中国都市年轻人不顾种种危险跑步锻炼，马拉松比赛和路跑活动的数量迅速增加。
报道称，上海市有十几名男男女女每周有好几天晚上都会结伴跑过繁华热闹的街道，邵燕娜（音）就是其中之一。
“如果很长时间不跑，我就会浑身不舒服，情绪低落，工作起来没精神。”29岁的邵燕娜说。
她是一位文员，最近上海超过40摄氏度的酷热天气也没能让她退缩。
报道称，2011年，中国只举办了22场马拉松、半程马拉松和其他跑步类比赛。
但据中国田径协会称，预计到2020年相关比赛将达到800场。
报道称，邵燕娜四年前开始跑步，已在国内外参加了10多场马拉松比赛，她表示亲眼看到了中国的跑步者人数激增，她说：“跑步是一种时尚。如果你跑步，你就是时尚的。”
然而，对许多中国人，尤其是上了年纪的人，或者不像上海那么有大都市气息的城市里的人来说，跑步仍是一个让人为难的业余爱好。
邵燕娜说，她在街上跑步时会遇到好奇的目光，但她根本不放在眼里。
她解释说：“这让我感到自豪，因为我能做他们做不到的事情。”
慕尼黑展览（上海）有限公司大中华区财务总监托马斯·莱夫勒表示，中国政府支持这股热潮，因为它鼓励更健康的生活方式。
莱夫勒所在的这家德国企业的业务包括组织体育会展，他认为，路跑不仅是为了健康，更是一种生活方式，而且它不仅仅是一时的流行风尚。
“中国的中产阶级队伍在不断壮大，人们能够承担得起一定的兴趣爱好了。”他说。
他说：“跑步在一开始被视为人人都能从事的一项运动，但从研究中我们可以看到，人们花费很多钱置办跑鞋、服装和具有可穿戴技术的设备。”
尼尔森公司说，在中国，“马拉松比赛更像是时装秀”。该国86%的马拉松跑者是男性，但是女性参赛者越来越多。
莱夫勒指出，中国的跑者大多受过良好教育，往往在工作单位担任要职。
即便不是这样，那么跑步也许会有所帮助，他说：“就业和升学的竞争十分激烈，大家都想脱颖而出。坚持跑步可以让你有机会显得与众不同、引人注目、实现不是人人都能实现的东西。”
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