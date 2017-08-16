日60名议员集体“拜鬼” 安倍连续五年未提反省

日媒称，日本15日迎来72周年终战纪念日，政府主办的全国战殁者追悼仪式在东京的日本武道馆举行，出席者悼念死难者并再次许下和平誓言。安全保障相关法已开始全面运用，修改宪法也有了现实意味，坚持“不战”出现了动摇。在此背景下，首相安倍晋三尽管强调“绝不让战争惨祸重演”，但今年也未提及对亚洲各国的加害责任。
据共同社8月15日报道，在朝鲜局势因导弹问题等紧张加剧的情况下，安倍表示“我国作为憎恶战争、重视和平的国家走到今天”，“将谦虚面对历史，贯彻这一不变的方针”。安倍指出“将在这个纷争不断的世界上，真诚致力于贫困问题等，为世界的和平与繁荣作贡献”。然而他连续五年未提及加害责任，也未使用“不战誓言”的措辞。
报道称，天皇与皇后一同出席了当天的仪式。全国的遗属约5000人和参众两院议长等出席了仪式。正午过后全体默哀约1分钟。
追悼对象是战死的军人等约230万人，以及在空袭、广岛和长崎原子弹爆炸、冲绳战役等丧生的平民约80万人，总计约为310万人。随着遗属新老交替，今年出席仪式的战殁者妻子仅有6人，创历史新低。战殁者孙辈等战后出生者约占四分之一。
据共同社8月15日报道，日本首相安倍晋三在今年的全国战殁者追悼仪式上也没有提及对亚洲各国的加害责任。从再次出任首相后的2013年追悼仪式起，安倍已连续五年未触及这一点。
报道称，第一届安倍内阁2006年上台执政后，安倍首次以首相身份出席了2007年的追悼仪式，明确提及加害责任，称给亚洲各国人民“造成了巨大损害和痛苦”。他还称，“作为国民的代表，在作出深刻反省的同时，对死难者表示由衷的哀悼”。
但在安倍作为首相第二次出席的2013年追悼仪式上，他的致辞没有提及加害责任，引发了中韩等邻近各国的批评。
此外，2007年致辞中曾表示要“坚持”的“不战誓言”也消失不见，日本国内的空袭死难者家属质疑称，“是不是打算结束对战争的反省”。
据共同社8月15日报道，日本首相安倍晋三在终战纪念日的8月15日向位于东京九段北的靖国神社以自民党总裁名义自费献上了“玉串料”（祭祀费）。安倍并未前往参拜，而是由总裁特别助理柴山昌彦前往神社代为献上。自2013年终战纪念日起，安倍连续五年采取了同样的做法。
柴山向媒体透露，安倍对他表示，“未能前往参拜十分抱歉，希望你能切实进行参拜”。
据日本广播协会网站8月15日报道，在终战纪念日8月15日当天，由超党派国会议员组成的“大家都来参拜靖国神社国会议员会”的参众两院共计60名国会议员参拜了靖国神社。
“大家都来参拜靖国神社国会议员会”在每年的春秋两次例行大祭和8月15日终战纪念日当天，都会参拜位于东京九段地区的靖国神社。
报道称，8月15日，在该会会长尾辻的带领下，60名参众两院国会议员在上午11时刚过，前往靖国神社正殿集体参拜。
在此之前，自民党的前防卫大臣稻田与议员团体“传统和创造之会”的成员一道参拜了靖国神社。
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