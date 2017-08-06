美朝军事对抗将致世界灾难

本月早些时候，美国总统唐纳德•特朗普对法国总统马克龙说，美国准备和盟友一起对朝鲜采取经济、外交和军事措施，并且着重强调了采取军事措施的可能性。考虑到在美朝冲突中双方可能动用核武器，俄罗斯防空和反导力量已经加强戒备。
美国统治集团在朝鲜问题上的态度似乎并不一致。特朗普表示，他准备用“全世界从未见识过的烈焰和怒火”来应对平壤的威胁。在此背景下，美国“鹰派”防长吉姆•马蒂斯却作出了从未有过的谨慎表态。他说：“战争的悲剧众所周知，这将是一场世界灾难，其他无需多言。”而他的下属、太平洋舰队司令斯科特•斯威夫特则说，已经作好了在美国总统下达命令时对朝鲜实施核打击的准备。
另一方面，正当美国国务卿蒂勒森在为谈判而努力时，美国驻联合国大使妮基•黑利明确表示，谈判的时机已经过去。
美国国家利益中心防务研究主任哈里•卡齐亚尼斯认为，即使美朝爆发非核冲突，也会导致地区级灾难。
他说:“如果朝鲜炮击距三八线只有几十公里的首尔，造成的破坏可能是极其严重的。”不过，美国副总统彭斯对动武方案处之泰然，他表示，美国B-1轰炸机在关岛基地和朝鲜半岛之间往返只需要不到10小时。
当然，美国也注意到，朝鲜拥有弹道导弹、落后但人数众多的军队，以及大量装甲车和火炮。朝鲜军队有110万现役军人和400万至700万预备军，再加上约6500辆坦克、1.41万门火炮、约800架老式战机。尽管如此，朝鲜的防空力量相当不错，所以美国人应当谨慎地使用自己貌似隐形的飞机。平壤还有很多能长期在敌后实施破坏和侦察工作的特种兵。这一切意味着，干涉朝鲜可能让美国陷入比越南更深的泥潭。
平壤拥有庞大的海军，但水面力量明显薄弱。不同资料显示，朝鲜潜艇部队有70至76艘柴电潜艇，实际数字可能要翻几倍。朝鲜潜艇装备的弹道导弹令华盛顿头痛不已，因为这使美国全境都面临导弹威胁。平壤具体有多少弹道导弹不得而知，但值得注意的是，朝鲜是这种武器的出口国。可以认为，美国人的担忧是现实的，曰本和韩国亦是如此。平壤的核弹头数量仍然是个谜。西方专家估计有100枚左右，无论如何，在2020年前肯定能达到这个数字。
美国可以集结相当可观的力量来对付朝鲜。首先是太平徉舰队(下辖第三、第五、第七舰队)，它拥有3艘核动力航母、12艘导弹巡洋舰、24艘核潜艇、几十艘驱逐舰和保障船只（总共约200艘军舰）,以及25万名水兵和2000架飞机。韩国军队约有65万人、1300架飞机、600架直升机、2500辆坦克、2700辆装甲车、60套战术导弹发射装罝、1.2万门火炮，以及180艘军舰。日本自卫队约有25万人、700辆坦克、2775辆装甲车、400门自行火炮、300架飞机，以及130多艘军舰。
关键在于，联合国安理会已经一致通过了制裁朝鲜的决议，美国的军事冒险已经没有了束缚。现在的问题是：美国能否下决心采取军事措施。如果华盛顿发动战争却没能摧毁朝鲜的进攻力量，那将导致朝鲜半岛南部和日本彻底毁灭。或许，美国本土也不能幸免。到那时，美国将长期打消与强敌作战的想法，除非敌人是非洲、中东和南美那些军事不发达的国家。但如果华盛顿能用武力制伏平壤，那么未来10年内它与俄中或有一战。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost