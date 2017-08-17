贸易战只是幌子 美真正目的是保美元霸权

香港《东方日报》网站8月16日刊发题为《贸战保美元霸权 环球经济无宁日》的文章称，上任后一直强调要处理中美贸易不平等问题的美国总统特朗普，日前下令对中国知识产权规则展开调查，此举被视为铺路开打贸易战。事实上，美元地位大不如前，代之而起的是欧元及持续推进国际化的人民币，国际势力版图生变，美国试图以贸易战作为幌子，实际上要维护美元的霸主地位。然而这样以本伤人，铤而走险，并不见得高明，而伴随两大经济体的博弈，将换来汇市震荡，环球经济必受冲击。
文章称，上月中旬举行的中美高层经贸会议，会后没发布任何声明，双方关系变化有迹可寻，继而是美国批评中国在朝核问题上未尽全力，接着又在贸易问题上频频作出小动作。不过，如今中国是美国的第一大贸易伙伴，贸易战万一开打，美国不见得有利无害，仍要挂在口边，恐怕是有更大的意图。
文章称，在这个问题上，不得不回望过去十年美国金融霸权失效，继而出现史无前例的超长期宽松货币政策，美国不停发债，信用评级下降，贸易赤字逾3000亿美元，汇价不稳，流动性信心动摇，重重打击美元在国际金融秩序中所扮演的霸主角色。各大央行减持美元，并欲以一篮子货币取代，这使得奉行大美国主义、能给予美国人一丝振兴货币强势希望的特朗普胜出总统选举。
文章称，发动中美贸易战也许只是一个幌子，背后的意图是要维护美元霸主地位。特朗普让美国退出《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）和《巴黎协定》，就是要透过反全球化，为过去以金融霸权控制全球经济之途失效作出修正。不过，到底其奉行的“美国优先”政策能否令美国经济重展活力，目前妄下判语仍言之尚早，特别是特朗普在美国国内的施政障碍重重，实非随心所欲，故见其处理中美贸易问题上，虽是“穷追”，但以特朗普的武断独行作风，亦算有三分“克制”了！
文章称，另一方面，今时今日的中国，在处理中美贸易问题上，不见得会软弱挨打，反正推动人民币国际化已没有回头路，而中国与欧洲关系改善外，推行“一带一路”亦有助增加抗衡筹码。但说到底，以现时中国的经济、法治和金融市场发展等多方面因素看，要挑战美元地位还须假以时日。与其开打贸易战换来两败俱伤，倒不如中美双方看看能否在各自目的基础上，协商出一个平衡点，化干戈为玉帛，为各自的经济持续发展换来更多的时间和空间，共创双赢！
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost