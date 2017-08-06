“白人至上”成美国政治毒药

美国《华尔街日报》网站8月13日刊发题为《身份认同政治的毒药》的社论称，在这个唐纳德·特朗普的时代，政客和记者对弗吉尼亚州夏洛茨维尔市12日发生的暴力事件的关注，一如既往地沦为对特朗普的言论和意图的争论。不管你怎么看待总统，这种做法都是错误的，因为催生弗吉尼亚州暴力冲突等类似事件的更大毒素是身份认同政治，就算特朗普离任，这种政治也不会结束。
种族偏见卷土重来
社论称，弗吉尼亚州表现出的病症，就是眼下由理查德·斯潘塞、戴维·杜克和布拉德·格里芬之流领导的白人民族主义运动。他们这些人才是需要指责的对象。暴力事件发生时，他们中的一人驾车撞向和平抗议的人群，导致一名年轻女性死亡，19人受伤。
斯潘塞一伙煽动民意，鼓励抗议示威，他们选择大学城夏洛茨维尔是早有预谋。他们在11日晚间的游行中高举着显然象征三K党的火把，摆出一副政治殉道者的姿态，以招募更多感觉自己被边缘化的白人青年。
社论称，政治保守派甚至比自由主义者更需要摒弃这种种族主义冲动，好消息是这种情况正在发生。司法部长杰夫·塞申斯发表声明谴责暴力：“这些行为源于种族偏见和仇恨，违背了我们的核心价值观，因此不能容忍。”许多重量级的保守派人士也纷纷谴责白人民族主义运动。
12日下午，特朗普就此事首次发声时谴责了“许多方面的”仇恨行为，但没有专门指责白人民族主义者，引起广泛批评。值得注意的是，戴维·杜克和他的盟友认为，特朗普的声明是在攻击他们，对此也表达不满。
假借身份认同撕裂社会
社论称，然而，把矛头集中在特朗普身上也是一种避重就轻，让左右两派的每个人回避了更深层次、日益严重的身份认同政治问题。白人至上政治数十年来一直是右翼阵营的一剂毒药，后来民权运动崛起与之展开对抗，并最终在20世纪60年代中期通过马丁·路德·金有关机会平等以及无论肤色同享公平正义的演讲取得成功。
虽然白人至上的信条从那之后遭到放弃，但随之而来的是一种新的身份认同政治，重新寻求通过种族、民族、性别甚至宗教分裂美国人。现在“多元化”是为这些分裂企图正名的万能理由，而具有讽刺意味的是，美国现在比以往任何时候都更加多元和宽容。
社论称，问题是这些过度迷恋身份认同的人希望按上述类别固定美国人的生活。在现实中，这意味着要根据肤色或性别而不是成绩或表现，来分配政治权力、合同、工作机会、甚至私营企业的薪资。沿着这条路走下去就是原始的政治部落主义。
固定在难以消除的差异之上的政治将无可避免地导致仇恨情绪，继而被极端主义者以卑劣的手法利用。极端主义者在夏洛茨维尔的行为受到人们关注，但在伯克利、奥克兰以及多个大学校园发生的极端主义事件却没有得到应有关注。当民主党政客说出“所有生命同样重要”的话却被斥为顽固执拗时，美国政治真的有了问题。
指责特朗普治标不治本
社论称，这种身份迷恋政治不是特朗普创造的，尽管在竞选时他确实试图利用这股力量。他是症状而非病因，不过作为总统他现在有义务摒弃这种想法。其他政治人物也是如此。然而我们注意到，几乎每一个民主党人在周末的唯一任务，就是把“白人至上主义”的罪名安在特朗普头上——似乎这样就万事大吉。
事实并非如此，除非我们能正视这股分裂政治的暗潮。不久前，我们重新阅读了美国联邦最高法院大法官克拉伦斯·托马斯在1994年对通过种族划分选区一案颇具远见的判词。
他写道：“作为一个现实政治事务，我们企图通过种族划分政治选区，只会加深种族分裂，摧毁选民或候选人搭建种族间的沟通桥梁或者组建选举联盟的任何必要。”很显然，托马斯法官是在警告，身份认同政治可能摧毁民主互信和认同。
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