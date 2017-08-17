“黄皮肤”得多考140分！哈佛等美国名校涉嫌“歧视亚裔”遭调查

近日，美国司法部宣布，哈佛等美国多所高校在招生过程中涉嫌歧视亚裔学生，将对此展开调查，如果证据确凿将提起诉讼。
哈佛涉嫌歧视亚裔？司法部的举措并非毫无根据，因为关于美国高校的招生政策是否对亚裔不公平的争议一直存在。
据新华社报道，记者通过调查发现，美国顶尖高校招生时，亚裔学生需要表现得比其他族裔学生更加优秀才可以获得平等的录取机会。这一现象令不少亚裔学生不满，认为受到了种族歧视。
然而，校方则援引美国最高法院的一份裁决称，学校有权将族裔作为招生时的考量因素之一，因为这样做可以保障校园的“种族多元性”。
哈佛大学亚裔学生艾米莉说，她非常赞同学校保障校园“多元性”的做法，因为可以让她与不同背景的人交流。 “如果没有这么多来自不同背景的人，我就不会接触到许多新鲜的想法。”
应该说，这份旨在照顾弱势族裔的裁决一开始是对亚裔有利的，但随着进入美国顶尖大学的亚裔学生逐年增加，这份裁决反而开始限制亚裔学生。
根据普林斯顿大学的研究，如果取消族裔作为招生时所考量的因素，亚裔学生录取率或将显著提高，而非洲裔和西班牙裔的学生比例则会下降。
研究援引1997年的数据称，亚裔学生当年在所有申请学生中的比例是29.5％，而在当年入学新生中的比例是23.7％。如果取消族裔因素的影响，亚裔学生占新生比例则会升至31.5％。
普林斯顿大学的一份研究表明，美国大学在招生过程中确实对不同族裔的学生区分对待。以满分为1600分的SAT考试成绩为衡量标准，非洲裔学生和西班牙裔学生可以获得分别相当于230分和185分的“照顾”，而同为少数族裔的亚裔学生则恰恰相反，面临相当于50分的“惩罚”。
《纽约时报》称，一个亚裔学生必须要比一个白人学生的SAT成绩高出140分，才能获得同等待遇。亚裔学生与其他族裔学生相比，站在同一起跑线上奔向同样终点所需要做出的额外付出，被美国社会称为“亚裔税” 。
美国智库凯托学会的高级研究员伊利亚·夏皮罗告诉记者，在美国越是顶尖的学校，不同族裔学生间的入学成绩差距就越大。也就是说，越是好学校，亚裔学生所需要支付的“亚裔税”就越高。
夏皮罗指出，“让肤色左右招生选择，在美国高校中已经成为一种普遍的做法，这种以族裔“取材”的做法不仅对亚裔学生十分不公平，其实也对那些看似受益的其他族裔学生造成了伤害。”
一些成绩不够好但因为受到“照顾”的少数族裔学生在进入顶尖大学后面临巨大压力，在律师从业考试和医学从业考试中的成绩也不太理想，还有不少被迫转到轻松一些的专业，他说。
哈佛大学法学教授艾伦·德肖维茨在接受媒体采访时说：“从原则上讲，为了给别的族裔更多空间而歧视亚裔学生的行为是错误的。”
然而，面对批评声音，哈佛大学否认使用“种族配额制”。学校发言人杰克逊表示，学校录取政策符合法律要求，是公平的。
根据学校网站，2017年入学的本科生中亚裔学生增加到22.2％，是历史最高水平。
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