中印士兵边境地区再起争执 外交部回应

境外媒体称，印度消息人士说，印度士兵和中国士兵15日在拉达克地区发生争执，导致中印之间的紧张关系加剧。
据路透社8月15日报道，新德里一名消息人士说，中国士兵带着铁棍和石头，在混乱中双方人员都有轻伤。
报道称，中印两国已经在另一段有争议的边境地区进行了长达两个月的对峙。此前，中国和印度经常指责对方侵入自己的领土，但冲突并不多见。印度军方拒绝就该事件发表评论。
在发生冲突地区所属的查谟和克什米尔的斯利那加，一名警察和一名陆军消息人士证实中国军队“入侵班公湖地区”，后双方发生争执。在按照惯例用旗帜示意之后形势得到控制，双方退回到原本的位置。
据俄罗斯卫星网8月16日报道，中国外交部发言人华春莹16日在例行记者会上表示，中方敦促印方维护两国边境地区的和平稳定。
华春莹称，关于有报道称15日在拉达克地区发生的事件，她不了解具体情况。中国边防部队一贯致力于维护中印边境地区的和平与安宁，一直在实控线中方一侧巡逻执勤。
她强调，中方敦促印方恪守两国间有关协议协定，切实遵守1959年实控线，切实维护两国边境地区的和平稳定。
另据台湾“中央社”8月16日援引印度报业托拉斯报道，中国大陆与印度15日在拉达克地区发生冲突，但尽管如此，由于15日是印度独立纪念日，中印双方官兵参加了一场非正式的糖果互换活动，以资庆祝。
报道称，这场活动在中印边界锡金段的乃堆拉山口举行，印度官兵除了向锡金当地居民分发糖果外，也和中国大陆官兵互换糖果，这里距离中印对峙长达两个月的洞朗地区仅25公里。
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