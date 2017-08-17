“状元”陪游北大清华等名校 每小时要价200元

时值暑假，清华、北大等高校成为北京热门“旅游景点”，有不少家长选择带孩子前往高校参观。因游客众多，清华、北大两所学校也采取了相关限流措施。
因参观火热及进学校困难也催生了相关产业，有机构在淘宝店叫卖“状元陪同参观游览北大清华”，不需要排队就可以进入校园参观，要价近200元每小时。
网店卖“北大清华参观券”
据北京当地媒体消息，近日，记者在淘宝网上看到，有店家出售“状元陪同参观游览北大清华”相关商品。商品介绍称，游客参观北大、清华高校均有人数和时间限制，且需要排长队，耗时耗力。而店家则可以让“北大清华状元们带领进入校园，且不需要排队、不需要登记、不受参观时间和人数限制，迅速进入北大清华校园。”
记者看到，这件商品标价为99元，为半小时，店家表示参观时间一小时起售，即最低198元，目前已月销20笔，如果游客人多，还要另加钱。
游客还要冒充亲戚被带进校园， “导游”叮嘱，“进门时会给保安看自己的学生卡，你们跟着我进就行了，不要看保安，如果保安问的话，就说是我亲戚。”就这样可以顺利进入北大清华校园。
据安保人员介绍，已经毕业的学生持校友卡也是可以不用排队直接进来。当记者问及是否会有学生和毕业生领游客入园以挣取报酬时，保安称“确实遇到过这种‘黑导游’，但是我们也没办法去核实阻拦人家，我们都是有摄像头的，都能录下来，学校可能会有处罚。”
为参观名校烈日下排队两小时
在北大校园内，有不少家庭带着孩子参观，也有暑期夏令营团在校内参观。昨天中午12时许，记者看到，已有不少家长在烈日下排队等候。来自山西的游客李先生称因为没有赶上上午的参观时间，只能等两个小时到下午进去。另有参观的游客称，早上也排了两个多小时才进到校园。
负责维持东门秩序的保安告诉记者，北大校园参观时间为上午7：30到11：30，下午为14：30到17：00。“早上排队的人会特别多，下午情况好一些，每天的人流量能够达到五六千人。”
这名保安介绍，有北大学生证或工作证的最多可以带三个人进去，不用排队，直接进去。“领人进的时候，到门口出示身份证登记一下就可以，如果人多的话，你就把你同学也叫来，一起领进去，不用排队。不来领的话就只能排队了，通常得排一两个小时才能进来。”
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