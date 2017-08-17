新加坡出招为“无人巴士”预热 让人惊呼：“狠会算”！

新加坡政府昨天出招了，显然是要为无人巴士做好准备。而且背后还有更大的算计!
很多人问，无人巴士？怎么讲？
无人巴士其实严格的名称是“无人驾驶巴士”，也就是说，巴士是自动驾驶的。可是，巴士自动驾驶，司机怎么知道要到哪里接乘客，哪里放乘客呢？
很多人可能会笑小编，巴士不是按照路线走，到了巴士站就听一下吗？听闻这个问题，轮到小编扑哧笑起来了。
其实，无人驾驶的巴士要是按照固定线路固定巴士站行走，不就成了地铁了吗？新加坡好几条地铁就是无人驾驶的。
“无人驾驶巴士”其实是不需要固定线路的，而乘客也不必到指定巴士站的。乘客只需在任何一个巴士站通过手机要求搭乘公共巴士，并在手机里注明目的地，就有最适合的巴士前来接送。
另一边，无人驾驶的巴士也是通过系统来获知哪里有乘客，乘客又要去哪里。系统就优化所有巴士的行进路线，然后系统选择去哪里接客，哪里放客。
或许你会大叫一声：“阿拉玛，原来和Uber Pool是很类似的。”
对了，其实Uber Pool也是通过系统接受到乘客的上下车信息，然后为乘客配置拼车的。
既然Uber可以这么玩，公交巴士又有什么不可以呢？
言归正传，新加坡的无人驾驶巴士尚在研发中，但这种由系统通过采集乘客需求数据优化整体巴士的行程，却也需要同步试行。
所以，新加坡陆路交通管理局昨天发出邀约希望业者提供这种巴士乘客需求的优化系统，先让“有人驾驶”的公共巴士试行。
陆交局为这个系统起了一个名字：“随需动态路线（on-demand, dynamically-routed）”公交车。
这也意味着，这种公共巴士将不按照固定线路运营，而是根据乘客需求经过路线优化后确定行驶路线的公共巴士。
据报道，届时乘客可使用有关手机应用，在特定的服务区内的任何公交站站呼叫公交巴士，也可在区内任何车站下车。
公交巴士则不一定穿行于原有路线，而会根据乘客实时需求规划最佳路线。从A点到B点原本需转车的乘客，以后也可召公交直达目的地。
陆交局指出，此次测试目的是要评估根据实时需求、运作动态的公共巴士路线的可行性。该局也可评估这类巴士服务是否有助优化巴士和车长的调动，以及降低乘客量较低的时段及地区的营运成本。
陆交局的招标分两个阶段进行，第一阶段是开发软件和应用，及仿真测试。第二阶段则让现有巴士业者参与测试供应商所提供的软件和硬件。
毫无疑问，当有人驾驶的巴士能够使用这套系统后，第三阶段就是要正式用在无人驾驶的巴士上了。
最重要的是，这种经过优化的汽车行程的配置，将使得马路上行驶的汽车总数大幅度减少，甚至可能超过一半。
新加坡一家初创公司即将试运营其最新研发的无人驾驶出租车，运营地点在新加坡的繁华商业区。该公司名为nuTonomy，核心成员来自麻省理工学院。
nuTonomy开发的无人驾驶出租车，去年在新加坡通过了首次测试，测试用车成功跨越了各种障碍。该公司还将继续在新加坡的商业区测试这种汽车，并计划未来几年在该市推出数千辆无人驾驶出租车。
nuTonomy希望通过手机为用户提供无人驾驶出租车，就像使用Uber那样。而且，这些无人驾驶的出租汽车是电动的，完全没有尾气排放。
nuTonomy借鉴了美军在协调无人机时采用的算法来管理无人驾驶汽车，该公司表示，此举将提升汽车使用效率，从而减少交通拥堵和二氧化碳气体的排放。
法佐立和他的同事曾于2014年在《公路用车自动化》(Road Vehicle Automation)上发表研究称，只需要30万辆无人驾驶汽车即可代替目前的78万辆出租车，同时将等车时间控制在15分钟以内。
既然出租车有此效果，更何况是载人数多得多的公共巴士呢？
走笔至此，小编不仅惊呼，新加坡政府真是会“算”！（南洋经济评论）
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