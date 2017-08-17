美对世界宗教自由说三道四 中方批美罔顾事实颠倒黑白

在自己的宗教自由纪录饱受批评的当下，美国周二发表年度宗教自由报告，敌友不分，猛烈抨击别国缺点。
美国国务卿蒂勒森发布了特朗普总统就任以来的第一份报告，抨击了巴林、中国、伊朗、巴基斯坦、沙特阿拉伯、苏丹和土耳其。这报告没有审视美国自己的政策。特朗普当初靠承诺禁止所有穆斯林移民进入美国而当上总统，他现在正与美国法院争斗，以获得禁止来自八个以穆斯林为主的国家的人进入美国的权利。
蒂勒森在发布这份报告时发表了简短讲话。不过他坚称，作为“道德使命”和普世人权，美国政府将继续促进全世界的宗教自由。
【路透社北京8月16日电】中国周三对美国国务卿蒂勒森批评其宗教信仰自由状况作出回击，说美国并不完美，应该管好自己的事，而不是对中国进行无端指责。
中国外交部发言人华春莹说，中国政府充分尊重和依法保护民众的宗教信仰自由。她在例行记者会上说：“美方所谓报告罔顾事实、颠倒黑白，对中国宗教自由状况进行无端指责，中方对此坚决反对，并已就此向美方提出严正交涉。”
她说：“我们敦促美方尊重事实，管好自己的事，停止利用所谓的宗教问题干涉他国内政的错误做法。”
【法新社德黑兰8月16曰电】伊朗周三称，美国宗教自由报告对德黑兰的批评是“虚伪的”。
伊朗外交部发言人巴赫拉姆•卡西米在外交部网站上反击称：“伊朗认为那是一个不符合实际、毫无事实根据、充满偏见的报告，炮制这一报告只是为了获得某些政治好处。”
他说：“显而易见，在美国政客中间，宗教和种族歧视、恐惧伊斯兰教和仇外是经常发生的普遍现象。”
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