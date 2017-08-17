“让俄罗斯人抓狂”：美军称“受中国兵法启发”把导弹发射器藏进集装箱

美国最新防务网站8月14日发表题为《把火箭装在箱子里，“让俄罗斯人抓狂”——战略与国际问题研究中心谈如何隐藏导弹》的报道称，中国古代军事家在2500年前就写道：“兵不厌诈。”但是，冷战结束之后美军在很大程度上忘记了这个教训，在冷战中美军习惯于修建巨大的、容易成为攻击目标的基地。现在我们必须重新学习“诈”术，因为俄罗斯、中国和其他对手不仅部署了精密武器，还利用卫星、无人机和其他传感器来为它们寻找目标。
但是，“诈”在21世纪意味着什么呢？曾经，这要求招募交际花作为间谍以及利用树枝和绿色迷彩对军队加以伪装。现在，这包括在脸书网站上发布虚假消息以及将导弹发射器隐藏在商业集装箱内。
美国战略与国际问题研究中心（CSIS）的导弹防御问题专家汤姆·卡拉科说：“这将令俄罗斯人抓狂。”CSIS制作了一个视频，以说明如何将一枚“爱国者”导弹的发射器从标准配置的拖车中移除并安装到一个康乃克斯集装箱中。现在俄罗斯人正在将类似概念运用到其“俱乐部”巡航导弹上。
自俄罗斯在二战时期使用“喀秋莎”火箭炮以来，将导弹发射架建在卡车后部就成为一种常规做法。即使是全尺寸的洲际弹道导弹也能以这种方式移动，并且常常藏身于隧道中以防止被发现和破坏，这是中国和朝鲜最喜欢的一种策略。但是，当这些车载导弹出现在路面上的时候，它们是非常明显的武器。这就像是把一根针藏到干草堆里：你或许不得不翻找很多干草来寻找你的目标，但是当你找到它时，它是那么显眼。
相比之下，将导弹发射器放在运输集装箱中，就像是把一根针放进一堆针里：你能够轻而易举地找到与你的目标很像的东西，问题是要在数百万个相似物品之中找到对的那一个。美国陆军运输部队为朝鲜战争发明的标准的20英尺（约合6米）长的康乃克斯集装箱目前在世界各地使用，总数超过了2000万个。它们在民用港口和美国的前哨作战基地都很常见，在这些地方空集装箱常常被转化为储存单位，甚至房屋。
敌方的卫星、无人机或间谍能够很容易地发现集装箱，并且将其坐标传回总部以发动攻击。但是，除非特工能够看到每一个箱子的内部，否则针对任何特定康乃克斯集装箱群的精确制导打击可能击中的是隐藏的美国导弹、或是闲置的空调甚至是空集装箱。这使得以一种为中国兵法所青睐的先发制人的打击方式来摧毁美军导弹变得非常困难——此外，任何令先发制人式打击不那么具有吸引力的东西都有助于维护和平。
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