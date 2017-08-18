中国官员发文呼吁加强高铁知识产权保护

港媒称，北京显然对美国准备调查中国侵犯知识产权行为的计划进行了还击，中国官员呼吁采取更多措施保护高铁技术不被窃取。中国《检察日报》8月16日发表的一篇评论文章发出了上述呼吁。
据香港《南华早报》网站8月17日报道称，两天前，美国总统特朗普宣布将授权美国贸易代表调查中国的贸易行为。
评论文章未点名指出，发展中国家为了获得竞争优势，“窥探与盗取”中国的高铁技术，给中国高铁企业造成巨大损失。
文章作者——上海市人民检察院的高孝义和上海铁路运输检察院的孙大伟——说中国开发了自己的技术，高铁事业快速发展，但是未能充分保护其先进技术。
他们接着指出，中国迫切需要保护自己的知识产权，特别是高铁技术;应当效仿西方国家的做法，在开发新技术的同时保护技术专利。
报道说，外国企业长期以来抱怨说它们不得不在技术转让方面让步，以换取中国的市场准入，还说它们在中国没有中国公司在海外市场所拥有的投资机会。
中国社会科学院一名研究员说，中国已经改善了知识产权保护领域的状况，而且如果美国能够提供强制性技术转让证据，中国愿与美国通过谈判解决问题。
美国战略与国际问题研究中心高级副主任詹姆斯·安德鲁·刘易斯周二撰文指出：“在数十年的投入之后，中国正在形成自己的创新文化，虽然不如美国有效，但强于大多数国家，而且资源丰富。”
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