中国汽车消费者青睐SUV 销量或与轿车匹敌

外媒称，来自中产阶级家庭的刘先生正考虑购入一辆实用性越野车。这种车还有一个更为人熟知的名字，那就是它的英文缩写SUV（运动型多用途车）。刘先生在长城汽车专卖店说：“外国品牌的汽车相当贵，所以我考虑买一辆长城牌的SUV汽车。”
据西班牙《国家报》网站8月16日报道，毫无疑问，刘先生并不是唯一被这种车吸引的人。这种车结合了公路驾驶的舒适性和越野车自身的特点。事实上，10年前SUV只占市场份额的5.7%，而去年SUV却占据了中国市场售出的所有汽车的37%，这在数量上是一次明显的飞跃。尽管中国5月份汽车的总销量在折合年率上下降了约2.6%——175万辆，但SUV车型却以13.5%的增速继续增长。在上半年，该增长率维持在17%左右。
中国汽车工业协会秘书长助理陈世华认为这样的趋势会继续下去。他说：“客户寻找的是设计更加吸引人、马力更足、空间更大以及驾驶者视野角度更好的汽车。我们预计，2017年SUV类型的汽车将与轿车拥有同等的分量（轿车在中国的市场份额从2012年的69%下降至2016年的50%）。”
中国汽车工业协会预计，到2017年年底中国将卖出3000万辆汽车，而如果该预期实现，将意味着其中有1200万辆SUV。对于这种类型的汽车，这是个史无前例的数字。
美国摩根士丹利的报告称，这种变化使本地汽车品牌受益，因为“它们知道如何更好地适应驾驶者的口味”。据摩根士丹利预测，在2020年，中国所有的SUV中有一半都是本地品牌。毫无疑问，没有任何一个中国品牌想要放手这块令人垂涎的糕点。在上一次上海车展中有50种新型SUV亮相，这也是唯一能抢占新能源汽车风头的车型。
中国荣威汽车将两者吸引人的特点都融入了其新型号汽车Vision-E中。Vision-E型号汽车将于明年上市。荣威汽车品牌销售负责人说：“我们认为SUV与电动汽车或混合型汽车并不冲突。我们还相信像我们一样的中国企业在汽车的设计和功能上都已具备十足的竞争力。此外，我们与国外品牌的差距也是越来越小。”
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