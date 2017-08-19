惨不忍睹：支付宝在新加坡出租车遭冷遇！

新加坡最大的出租汽车公司康福德高，一个多月前在旗下1.5万辆出租汽车安装了中国支付宝支付系统，但却遭到冷遇，平均每辆车每月使用支付宝的连一次都不到。
不久前，记者搭乘一辆康福德高出租汽车，计价器屏幕上不时打出接受支付宝的广告。但出租汽车告诉记者，自从公司安装上支付宝后，一次也没用过。
据官方消息，康福德高是从7月12日，在康福德高出租汽车上开通支付宝付款。
据《今日报》报道，1.5万辆出租车安装上支付宝付款系统后，到8月18日，有超过1万次支付宝付款。
这意味着，每辆出租车在36天里，平均每辆车只有0.67次支付宝付款，不到一次；换算到每天的话，每辆车只有0.0185次支付宝付款。
也就是说，100辆车每天总共只有1.8次支付宝付款。
可见，支付宝在新加坡出租车的表现，用“惨不忍睹”来形容，一点不为过。
事实上，新加坡出租车很早就提供多种形式的付款，除了现金外，也提供各种无现金支付方式，例如提款卡结账、信用卡和借记卡结账等。支付宝付款需要用手机扫描二维码和输入密码，方便性并不占优势。
为了刺激出租车司机推广使用二维码，除了给予乘客每月4元的优惠外，支付宝也给出租汽车司机每次交易1元的回扣。
康福德高总裁洪维能对支付宝信心满满，他说，中国旅客逐年增加，集团希望通过旅客熟悉的付款方式，即支付宝，简化他们支付车费的程序。
“我们现在每天有几百个支付宝交易，（新平台）正式推出后，我们预计（这数字）会增至几千个。”
据称，康福德高出租车的无现金交易占所有旅程的五分之一。
支付宝目前主要用户是中国游客。新加坡今年第一季度有85万人次的中国游客到访，也就是每天有近万名中国游客入境。如果按照游客在新加坡逗留3天的话，新加坡每天有至少有近3万名中国游客。
相比较而言，出租车使用支付宝的只有每天277次，与3万名中国游客相比，支付宝似乎成绩也不好！
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