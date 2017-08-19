北极圈将建全球最大数据中心 用电功率将达1000兆瓦

港媒称，全球最大数据中心将落户北极圈北部一座偏远小镇。这处名为科洛斯的设施正由同样名为科洛斯的美国和挪威合资企业开发。这家公司说，这座中心需要的用电功率最终将达到创纪录的1000兆瓦。
香港《南华早报》网站8月16日报道，科洛斯在公司网站上称，挪威巴朗恩的寒冷气候和水电资源将帮助削减60%的能源成本。这家公司还说，科洛斯将成为“数据堡垒”。
这家公司声称：“科洛斯数据中心山环水绕，形成了天然壕沟，能够抵御一切有形风险。”
这家公司说，这座中心将直接创造2000至3000个新的工作岗位，并带动该地区新增1万至1.5万个工作岗位。
斯堪的纳维亚半岛对大型数据中心并不陌生，脸书公司的数据中心就坐落在瑞典，距科洛斯数据中心约386公里。
在开发人员期望能够利用量子技术的强大力量之际，计算机据认为正处在革命的边缘。量子计算机的一大吸引力是其能同时就多个不同的可能性进行计算。
亚马逊机器学习科学项目负责人拉尔夫·赫布里希周二说，谷歌可能会在今年宣布研发出能够取代现有技术的计算机。
赫布里希说：“那么这对商业领域来说意味着什么？影响其实很大。你让人们拥有了强大得多的运算能力，这会影响金融业、商业和安全领域。比如说，你能利用这些技术来破解加密内容。”
赫布里希补充说，尽管量子技术可能被视为威胁，但它也能带来无与伦比的安全性。
他还说：“但是届时，这也会带来另一个问题，那就是各国政府和民众会如何看待这种无人能够侵入的绝对安全的通信系统。”
赫布里希说，数据中心可能会成为量子技术发展的关键，因为用户期望能够通过云端获得这种新的计算机能力。
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