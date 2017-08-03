俄渴望提升对华贸易规模 有助俄经济快速发展

俄媒称，俄罗斯经济发展部长马克西姆·奥列什金在2017年金砖国家经贸部长会议期间告诉记者，俄商品进入中国市场是俄经济快速发展的条件之一。
据塔斯社8月1日报道，他说：“我们的任务就是努力让俄商品广泛地进入中国市场，后者拥有很大的规模，因此进入中国市场是俄经济积极增长的条件之一。”
报道称，奥列什金认为，目前最需要与中国讨论的问题是取消贸易壁垒。
他解释说：“我们目前正尝试与中国商议，进一步取消两国间的壁垒，即所谓的非关税壁垒，也就是贸易规则、通关时间等。”
他认为，在两国经济增长和取消贸易限制的条件下，俄中双边贸易额有望在2020年达到2000亿美元。“要想实现这一点，俄中保持经济增长是前提。我们的预测恰好显示，经济增长将会持续，这是双边贸易额增长的重要条件。另一方面，就是取消贸易限制，简化贸易规则，使更多的俄罗斯商品进入中国市场，更多的中国商品进入俄罗斯市场。只有这样，我们才能达到既定目标。”
奥列什金指出，俄今年的海外贸易非常活跃，这得益于经济的恢复和出口商品价格的增长。
他补充说：“从规模上看，毋庸置疑，与中国的贸易具有首要意义。与去年相比，它的增速约为30%。实际上，我们和很多金砖国家的贸易都出现了不错的增长，但从规模上看，与中国的贸易最为重要。”
报道称，2016年俄中贸易总规模增长了2.2%，达到695.2亿美元。中国海关总署的数据显示，今年上半年双边贸易额同比增长25.7%，为397.8亿美元。
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