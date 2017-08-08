日企乐享中国经济增长"红利":销量与盈利节节攀升

日媒称，工程机械和机床等中国业务所占比重较大的日本企业的业绩表现良好，这些企业2017年4至6月财报相继晒出了优异成绩。小松公司的净利润更是达到去年同期的2.3倍。起拉动作用的是中国的设备投资和基础设施投资。中国的汽车和半导体的增产投资及自动化投资增加，公路和铁路建设也在快速推进。
据《日本经济新闻》网站8月2日报道，中国经济今年第二季度同比增长6.9%，比起一年前的6.7%增速有所提高，其中基础设施投资和个人消费起到了带头作用。不少中国业务较重的日本企业的业绩增长与中国经济的复苏是一致的，2016年下半年以来利润明显增加。
报道称，在政府的主导下，中国各地积极推进高铁和高速公路等基础设施投资。从中获益的是日本工程机械行业。小松7月28日发布了4至6月财报，净利润为去年同期的2.3倍，达到363亿日元（1日元约合0.06元人民币——本网注）。公路、机场和铁路等基础设施建设对建筑机械需求扩大。小松工程机械部门在中国销售额达到383亿日元，是去年同期的两倍。
报道称，中国的经济复苏还推动了全球的采矿设备订单增加。随着煤炭需求高涨，印度尼西亚的采矿设备运转时间延长。小松的常务执行董事稻垣泰弘透露：“消耗型零部件的销售在大幅增加。”
神户制钢所的液压挖掘机在中国的销售情况也相当良好，7月28日将2017财年（截至2018年3月）全年的最终损益预测调整为350亿日元盈利（上财年亏损230亿日元），较原来的预测上调了50亿日元。该公司副社长梅原尚人感叹道：“中国市场的复苏速度超过了预期。”
“中国的增长超乎想象”，在7月28日的电话会议上，工厂自动化设备和工业机器人综合制造商发那科会长兼首席执行官稻叶善治这样强调。该公司当天发布的4至6月净利润同比增长35%，达到408亿日元。机床操作所需的数控装置、工业机器人及小型切削机的全球销量扩大，其中中国的增幅尤为显著。
报道称，日本半导体厂商瑞萨电子面向中国的需求也在扩大。该公司7月28日发布的4至6月财报显示，净利润达到去年同期的2.7倍。由于人工费用上涨，工厂自动化设备使用的半导体以及空调用半导体的销量增长。
受到在中国的自行车和家电等多个领域广泛使用的热轧卷板的价格上升影响，新日铁住金二季度的最终损益从亏损146亿日元转变为盈利713亿日元。
报道称，不少日企经营者对中国经济的坚挺感到惊讶。新日铁住金的荣敏治副社长称，今年早春时曾认为“通过调整库存，2至3个月内钢材需求会放缓”。但在7月28日的决算会上，他则表示，“中国当前的钢材市场状况坚挺”。
报道认为，日本股市中跟中国相关的股票估值也在提高。由跟中国关联紧密的股票构成的“日经中国关联50”指数在6月中旬之后保持持续增长，7月27日达到近两年来的最高点。
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