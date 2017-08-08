中国东盟推动南海形势积极向好

外媒称，围绕南海问题，中国与东盟达成的“南海行为准则”框架，反映了承诺提供经济援助的中国方面的意向，但没有体现东盟方面所要求的法律约束力。
据日本《东京新闻》8月7日报道，中国外长王毅当天在与东盟外长举行会议后说，今年的氛围与过去不同，借助中国与东盟各国的努力，南海形势出现了积极向好势头。
据东盟外交人士说，越南曾要求东盟外长会议联合公报写上“中国进行了反对”的字样，以致本该于5日发表的联合公报被推迟。
菲律宾外交部发言人5日在记者会上说，“实质性的磋商将在以后进行”。着眼于11月在马尼拉举行的首脑会谈，东盟外交人士决定“将在具体条文的制订上继续向中国方面提出要求”。
对此，中国政府人士表示制订“南海行为准则”将历时数年。
另据日本《读卖新闻》8月7日报道，中国与东盟外长会议6日在马尼拉召开，宣布通过防止南海纠纷的“南海行为准则”框架。
报道称，“南海行为准则”框架是就准则内容进行磋商的基础。
中国外长王毅指出，在没有外界重大干扰和南海形势基本稳定前提下，将以11月与东盟的首脑会谈为契机宣布启动“南海行为准则”内容的磋商。
美国国务卿蒂勒森8月6日出席美国与东盟外长会议，对“南海行为准则”框架正式获批表示欢迎，呼吁尽快达成有效的行为准则，即具有法律约束力、用以解决纠纷的手段。
另据法新社8月6日报道，随着东盟国家就南海纠纷发表淡化矛盾的声明、同意按北京的条件举行会谈，中国在削弱该地区对其南海主权声索的抵制运动中取得了外交上的意外成功。
在菲律宾首都就南海纠纷举行持续两天的紧张会议后，东盟10国外长发表了一份联合声明。参与会议的外交官说这份声明措辞严谨以避免激怒中国。
参与会议的两名外交官说，8月6日东盟成员国在这份联合声明中拒绝表示有望与中国达成的“行为准则”具有法律约束力，这是北京取得的又一个胜利。
另据《日本经济新闻》8月7日报道，8月8日东盟迎来成立50周年纪念日。目前，伴随着特朗普政府的政策调整，许多国家都更多地受到中国影响。大国的力量变化改变了东盟的坐标，对日本也产生了影响。
7月在老挝琅勃拉邦郊外，满载建筑材料的卡车在行驶。这里是中国企业主导实施的纵贯昆明和新加坡的高铁项目建设工地。施工现场写有汉字“一带一路”字样。中国的“磁场”正逐渐吸引着东南亚国家。
在越南南部某省，中国企业在进行着大型火力发电站建设。提供越南国内三分之一电力供应的燃煤火力发电站项目中，约有九成的建设由中国企业中标实施。
报道称，越南不得不在对华关系上降低姿态。据英国广播公司报道，对于一度取得南海石油开采许可的西班牙企业，越南政府7月要求其停止作业。
在贸易领域，中美所处的位置也发生了变化。据国际货币基金组织称，2000年时，美国占据东盟出口额的19%，中国只占东盟出口额的4%，两者差距甚大。但是雷曼危机后，东盟面向美国的出口减少，与对华出口的比例发生了逆转。
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