俄美能否推出解决乌克兰问题新机制

俄美双方负责乌克兰问题代表——俄总统助理苏尔科夫、美国政府乌克兰问题特别代表沃尔科21日在白俄罗斯首都明斯克举行首次闭门会晤。虽然双方未公布会晤具体内容，但舆论关注点集中在会晤能否产生有利于解决乌克兰问题的新机制。
今年7月，沃尔科被任命为美国乌克兰问题特别代表，此前他曾就职中央情报局，担任过美国常驻北约代表。
自2014年初乌东部冲突爆发以来，明斯克停火协议未得到有效落实，俄方对诺曼底四方机制越来越不看好，乌克兰问题陷入僵局。专家指出，美俄有可能推出一个新机制——“苏尔科夫－沃尔科机制”，一为推动乌克兰问题走出死胡同，二为美俄改善双边关系构建新平台。
今年7月，沃尔科两次访乌，表明美国积极介入解决乌克兰问题的新动向。访乌期间，他亲赴顿巴斯考察，对乌朝野在克里米亚问题上的立场进行深入调研。随后，他造访北约各国，沟通协调立场，可以说在与苏尔科夫会晤前，沃尔科做好了充分准备。
沃尔科表示，美方愿与乌反政府民间武装直接会晤。这是此前各种解决乌问题机制所做不到的，原因是乌克兰政府视民间武装为分离势力，对其实行大赦前，乌政府不会与其直接对话。
事实上，沃尔科在与乌总统及欧洲盟友沟通后，已不再是仅代表美国与俄谈判，这一点显得尤为重要。有鉴于此，俄外长拉夫罗夫8月初表态说，俄方认为俄美代表关于乌克兰问题的双边会晤很有意义。
专家指出，当前，解决乌克兰问题相关各方不会抛弃诺曼底四方机制和明斯克平台，也不会撕毁明斯克停火协议，但有关各方都认为，乌克兰问题解决进程陷于停滞，现有机制难以打破僵局。尽管目前状态比起之前的大规模武装冲突前进了一大步，但在乌东部与俄交界地区，边界不受乌方控制，且俄军在俄方一侧大量集结，如果冲突久拖不决，僵持状态也可能随时恶化。
明年5月，俄罗斯将举行总统选举，俄方在俄乌关系上的立场只会越来越强硬。“苏尔科夫－沃尔科机制”的形成至少可以起到缓和紧张局势的作用。
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