新加坡政府计划减少国人糖分摄入

新加坡总理李显龙在周日国庆群众大会上致词中呼吁国人多喝水，吃全麦面包，选择糙米代替白米等健康运动，并有意和饮料制造商协议减少在新加坡出售的饮料中的糖分含量。
根据卫生局的统计，成年人患糖尿病的人数在2014年是44万人，2050年时可能会增长到100万人，所以这一项运动旨在遏制新加坡的糖尿病发病率。
李总理在致词中指出第一步就是让饮料制造商同意减少在新加坡出售的所有软饮料中的糖分。
世界卫生组织去年表示，饮用较少热量的甜饮是遏制体重过剩和预防慢性疾病如糖尿病的最佳途径，尽管加工食品中的盐和脂肪也是重要因素。
一些国家包括英国、比利时、法国、匈牙利和墨西哥等已经开始实施或者计划对含糖饮料征收某种形式的税收。有些还实行给含糖饮料添加警示标签。
李总理表示目前国家还未找到一个理想的解决方案，但一旦有人提出可行的计划，政府会学习并实施。
世界上最大的饮料制造商可口可乐公司及其竞争对手百事可乐公司已经加紧努力减少饮料中的糖份。去年，可口可乐公司表示，目前正在进行200项改革措施，以减少其饮料中的加糖，并推出更多的无糖，低和无卡路里的产品。
百事可乐公司去年制定了一个目标，到2025年，至少有三分之二的饮料将只有100卡路里或更少的含糖量。
新加坡被称为“保姆国家”，因为政府试图影响其公民的生活方式选择，例如鼓励他们有更多的小孩。
这一次，李总理呼吁新加坡人少吃，选择少油、糖和盐的食物，并提倡“多走一点，把它做成日常生活”。
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