碰撞后受损进水 美驱逐舰抵新加坡樟宜海军基地

美国海军表示，美军驱逐舰“麦凯恩号”今天在新加坡东方海域与一艘油轮碰撞，舰身受损导致舱房进水后，现已抵达新加坡樟宜海军基地（Changi Naval Base）。
路透社报导，美军第7舰队（U.S. 7th Fleet）在声明中说：“舰身严重受创导致附近舱房进水，包括官兵卧舱、机房和通讯室。官兵致力控管灾害，阻止海水继续涌入。”
美军第7舰队发布新闻更新资料指出，目前有10名水兵失踪、5人受伤。4名伤者由新加坡海军直升机执行医疗后送，送往新加坡的医院，均无生命危险；第5名伤者则不需进一步治疗。
新加坡船舰、直升机、拖船及美国海军飞机仍在进行搜救任务。马来西亚有关单位表示，撞船是发生于南海的马来西亚水域，马国也协助搜救行动。
路透社事后以电话联系上一名与麦凯恩号（USS John S. McCain）相撞商船Alnic MC上的船员；对方表示，没有油料从油槽泄漏。这艘船从台湾载运了近1万2000公吨的燃料油，要到新加坡卸除。（中央社新加坡21日综合外电报导）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost