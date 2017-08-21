    • 2017年8月21日

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    美国一驱逐舰在新加坡东部海域与一艘商船相撞

    星期一, 八月 21, 2017 ,

    据报道，美军“麦凯恩”号导弹驱逐舰8月21日早5点24分在新加坡东部海域与一艘化学及燃油商船ALNIC MC相撞，“麦凯恩”号受损。

    据报道，化学及燃油商船 ALNIC MC长约183米，重达5万公吨。这艘利比亚注册商船是7月3日从韩国平泽港口出发的，原本预计在本地时间今天（21日）傍晚7时入港。

    据海上交通网站透露，“麦凯恩”号导弹驱逐舰在碰撞发生时正从台湾前往新加坡。 途经南中国海口向西航向新加坡。

    目前除了新加坡共和国海军船只RSS Gallant，RSN直升机，新加坡警察海岸警卫队船只和拖船也正在协助美国军舰。

    美国海军也派出了V-22鱼鹰飞机和西科斯基SH-60海鹰直升机从美国的两栖攻击舰向美国海军提供援助。

    美国海军表示，当发生碰撞时，“麦凯恩”号驱逐舰正在新加坡进行常规港口考察。

    美国海军说：“搜救工作正在与地方当局协调。” 但没有提供进一步细节，只表示损害程度和伤亡人员仍在确定之中。

    USS约翰·麦凯恩是美国太平洋舰队的一部分，总部位于日本横须贺。这艘军舰是在南中国海巡逻，以支持印度亚太地区的安全和稳定。

    目前新加坡政府和美国海军正在展开搜救行动。

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