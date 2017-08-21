半岛局势会否影响平昌冬奥会？韩国希望朝鲜参赛

美国《华尔街日报》网站8月17日发表了题为《在冬奥会前夕朝鲜成为潜在问题》的报道。
在1988年韩国上一次举办奥运会之前，朝鲜希望参与其中并提出联合举办奥运会，但遭到拒绝。
现在，韩国即将再次举办奥运会。2018年冬季奥运会将于明年2月在韩国滑雪胜地平昌举行，平昌位于朝韩非军事区以南仅80公里的地方。这一次，由于朝鲜与美国有关核战争的口舌之战愈演愈烈，在距冬奥会开幕还有几个月的时候，朝鲜的行为引发了担忧。
人们希望即将到来的冬奥会能推动朝韩和谐共处，而不是加深分歧。但朝鲜半岛紧张局势陡然升级，让国际奥委会感到担忧，因为届时将有数以千计的运动员、赞助商和观众抵达平昌。
国际奥委会在一份声明中称，平昌冬奥会的筹备工作仍在正轨，但也表示将密切关注朝鲜半岛和地区事态的发展。
平昌冬奥会组委会发言人南希·朴（音）表示，韩国已经在这样紧张的政治局势中生存了几十年。尽管每一次朝鲜都引发了担忧，但韩国仍成功举办了1988年的汉城奥运会和2002年的世界杯足球赛。
她说：“尽管有言语的交锋，但现在我们的系统是稳定的，我们的安保将按计划运行。”她表示，警方、军队、情报机构和有关国际组织正在制定一项“全面的安保计划”，但并未透露详情。
韩国新任总统文在寅一直支持与朝鲜进行接触。自5月就任以来，文在寅保持了克制，他提出韩朝两国应寻求就冬奥会进行合作。
上月，文在寅在就任总统后的首次对朝政策演讲中说：“体育具有沟通心灵的力量，世界将在平昌冬奥会上见证和平。”
这并非异想天开。朝韩两国的代表团曾在两届奥运会开幕式上共同入场，分别是在2000年的悉尼奥运会和2004年的雅典奥运会上。
尽管在这两届奥运会上，朝韩两国的代表团都是分开参加比赛的，但这种友好姿态与朝韩之间仅有的两次领导人峰会密切相关。这两次峰会分别是2000年和2007年朝鲜领导人金正日与时任韩国总统的会晤。
文在寅制定了更高的目标。今年6月，文在寅内阁的文化体育观光部长官都钟焕提出，朝鲜可在其2013年开业的豪华滑雪场承办一些滑雪比赛。
几天后，在韩国举办的国际跆拳道比赛中，文在寅会见了朝鲜代表团，并公开提议朝韩组团参加明年的平昌冬奥会。但朝鲜在国际奥委会唯一的代表张雄似乎拒绝了这项提议。
南希·朴说：“我们希望朝鲜参赛，并不是因为那样会更安全。我们希望将本届冬奥会尽可能办得盛大。”
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