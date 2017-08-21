中国新加坡天津生态城获批国内首个绿建对标试点区

近日，国家住建部、天津市建委批准同意，中新天津生态城的绿色建筑标准与国家绿建标准进行对标。今后，凡是在生态城区域内取得绿色建筑标识的项目，将无需再通过国家级评审，即可获得相应的国家绿色建筑评价标识。生态城也是国内首个绿建对标试点区域。
中新天津生态城位于天津滨海新区内，由中国政府与新加坡政府合作共建，探索人与自然和谐共处的城市发展新模式。这里也是中国首个绿色发展综合示范区所在地。
绿色建筑是指建筑对环境无害，能充分利用环境自然资源，并且在不破坏环境基本生态平衡条件下建造的一种建筑，又被称为可持续发展建筑、节能环保建筑等。
中新天津生态城在规划建设之初，即确定了绿色建筑100%的建设目标。中新天津生态城建设局副局长胡宇丹告诉记者，围绕这一目标，生态城在标准体系、管理机制等方面进行了一系列探索和创新，陆续出台了绿色建筑设计标准、评价标准、施工规程等相关标准，并设立了第三方评价机构，实现了绿色建筑在设计、建设、评价、运营等绿色建筑标准体系的全构建，并获评中国绿色建筑示范基地。
作为地方标准，生态城绿色建筑标准可与国家对标，一方面体现了国家对生态城绿色建筑体系的认可，有利于生态城绿色建筑标准的进一步推广；同时也将为企业免去“两次评审”的繁琐程序。
目前，中新天津生态城内开工建设的190余个项目均符合绿色建筑要求，建筑面积达1100万平方米。
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