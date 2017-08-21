马来西亚和新加坡参与搜救美军舰失踪船员

综合新华社驻吉隆坡、新加坡分社报道：马来西亚和新加坡21日分别表示，已派出救援力量参与搜救美国海军“麦凯恩”号导弹驱逐舰的失踪船员。
马来西亚海事执法局表示，搜救行动已经在当地时间8时45分启动。马来西亚海军司令卡马鲁扎曼在社交媒体上说，马来西亚海军、空军和海事执法局的船只和飞机已经投入搜救。
新加坡政府当天发布公告说，新加坡方面正在开展搜救行动，目前空军已派直升机将美国军舰上受伤人员转移到新加坡接受治疗，港务局派出3艘拖船、海军和警察海岸卫队派出4艘舰艇提供救援。
公告说，“麦凯恩”号导弹驱逐舰在碰撞事故中左舷受损，悬挂利比亚国旗的商船也在事故中受损但无人员受伤。
公告说，目前受损的美国军舰和商船正前往新加坡港口，准备接受损失评估。事故发生地没有发现油料泄漏污染或海面交通受阻的现象。新加坡港务局正在对事件进行调查。
当天早些时候，美国海军第七舰队在一份声明中说，美国海军“麦凯恩”号导弹驱逐舰21日早晨在新加坡东部海域与一艘商船相撞，事故造成10名船员失踪、5人受伤。
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