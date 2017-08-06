新加坡给外劳开“反恐课”

除了接受劳动安全、职位要求或压力调节方面的课程，如今面向有意在新加坡工作的外籍家政人员，还增加了另一个模块：能够指导他们如何辨别并远离可能存在的恐怖主义威胁的反极端化课程。
当地媒体搜集到的来自各家政人员的经验表明，该课程解释了极端化意识形态在街道和社交网络上扩散的常用途径，并为外籍家政人员讲解在遭遇形形色色的“可疑情况”时，应当遵循何种准则。这些“可疑情况”可能是他们亲朋好友怪异的举动——比如突然出现与外界脱离联系的趋势或转变为狂热的信徒；甚至可能是有人出乎意料地来家拜访或是在社交网络接到来自陌生人的好友申请。
遇到后两种情况时，建议是唯一的：如果担心他们可能是骗子或是极端主义团体的说客，那么既不开门也不接受网络申请，并与负责此类事件的警方直接联系。一名叫利迪娅的印尼女性完成课程后告诉媒体：“他们提醒我们要礼貌地回绝他们，不要太强硬。”
从2015年起，外来的家政人员都要上一天的预备课程。新加坡人力资源部6月开放反极端化课程，并将其置入预备课程中。1月起，新加坡政府官员再次发现的两起“被极端化的”家政人员事件，将两年该事件的总数提升至9次，而此后便出现了这项倡议。其中一次事件是两名年龄分别为25岁和28岁的印尼女性，计划和自己的配偶一同前往叙利亚加入“伊斯兰国”组织。最后所有人都被遣返回国。
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