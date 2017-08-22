中国黑客可能是美军舰撞船事件主谋：专家

美国海军第七舰队两艘驱逐舰近期接连发生撞船事故。就在美海军展开调查之际，突然有专家指出，这可能与中国的黑客有关。
澳洲新闻网8月22日报道称，2017年美国海军发生第二艘军舰撞船事故。一名专家表示，美海军连续撞船使得该事件直接指向了网络间谍活动。
就在美军舰在新加坡附近海域发生撞击油轮事故之后，美国海军8月21日下令对驻太平洋的第七舰队展开调查。
此次事故造成了该艘驱逐舰舰体出现一个大洞、五名舰员受伤、十名舰员下落不明。
这是美军第七舰队近两个月以来第二次发生撞船事故。上次是美国海军“菲茨杰拉德”号驱逐舰在日本海域与一艘菲律宾集装箱货轮发生碰撞。该次事故导致7名美国舰员死亡。
目前美国国防部长马蒂斯（Jim Mattis）发布声明称，暂停该舰队的一切任务。这样该舰队的官兵们就能对舰船的设备和人员的操作进行深入的调查。
随后美国海军上将理查德森（John Richardson）在其推文上阐明了自己的观点，即这些撞船事故的背后可能有网络入侵或网络破坏的因素。虽然“目前还没有证据指向这些”，但是“对此次事故的调查将包括所有可能的因素”。
自从此次美国驱逐舰在新加坡发生撞船事件被媒体披露出来之后，对于“麦凯恩”号驱逐舰遭到黑客攻击的猜测愈演愈烈。
由于此事可能涉及网络入侵，网络安全公司Votiro的创始人格里克（Itay Glick）立即表示了关注。
澳洲新闻网援引格里克的话称：“我并不相信该事件仅仅是个巧合。因为最近两个月美国海军军舰连续发生的撞船事故都发生在美海军第七舰队。因此，这两件事故可能存在着关联性。” 他还表示：“中国有网络攻击能力，或许中国正在试着这么做，这是有可能的。”
他分析认为，对美海军军舰的网络攻击可能有两种途径：第一、攻击美国军舰的全球卫星定位系统（GPS），因为该系统影响着军舰的导航。第二、有恶意软件攻击了美军舰的网络系统，进而导致该网络系统发出了错误信息，因此“麦凯恩”号驱逐舰未能及时发现与其相撞的油轮。
此外，此次撞船事故恰恰发生在“麦凯恩”号驱逐舰对中国南海人造岛礁执行完敏感的自由航行任务之后。该军舰当时正前往新加坡展开访问行程。
美国CNBC网站22日当天报道称，一名北京的喉舌表示，美国军舰“麦凯恩”号在南海与一艘商船相撞事件令“中国老百姓的欢呼雀跃”。
8月21日发生的美国海军军舰和巨型商船相撞的事故导致了10名美国海军士兵失踪。对此，一名未具署名的身在北京的中国官方媒体的编辑称：“中国老百姓对此欢呼雀跃。”
具有民族主义倾向的《环球时报》声称，中国民众对美国军舰南海撞船事故的反应“说明了中国社会对美国海军在南海行为的态度”。
21日当天，有记者向中国外交部发言人华春莹提问时称，美国一艘军舰在新加坡附近海域与一艘油轮相撞，有船员落水。中方是否已帮助美方进行搜救工作？
华春莹表示：“我看到了有关报道，希望失踪人员平安。我目前没有中方是否收到请求参与搜救的消息。但我们对有关事件对南海及有关海域的航行安全造成的威胁和隐患感到关切，希望有关问题得以妥善处理。”（多维）
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