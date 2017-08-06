美国科学家预测六亿年后将再无日全食

美国《大众机械》月刊网站8月18日发表文章称，在21日的“美国超级日全食”期间，月球的阴影将形成一条横贯美国东西海岸、宽度约为70英里（约合113公里）的日全食带。这将是一次令人震撼的天文事件，下一次能看到横贯美国东西海岸的日全食将是7年以后。
而且，终有一天，日全食将不复存在。
之所以存在日全食，是因为在合适的条件下，我们在天空中看到的月亮的直径大于太阳的直径，在地球的某些地方，所有直射的太阳光都将被月球遮挡。但终有一天，在你我都离开人世很久很久以后，天空中的月亮将不再能完全遮挡直射的太阳光。
月球正在以每年3.8厘米的速度远离地球。自几十亿年前诞生以来，月球一直在逐渐远离地球。在月球诞生时，从地球上看，天空中的月亮应该比现在更近、更大。因为月球一直在远离地球，而且我们在地球上看到的月亮越来越小，终有一天，月亮将小到无法遮挡整个太阳。
这一天大约是在6亿年以后。美国国家航空航天局发表的论文预测，日全食将在大约5.63亿年以后不复存在。但英国天文学家琼·梅乌斯在其数理天文学著作中说，因为月球和地球轨道的微小变化，6.2亿年以后，日全食还将断断续续地出现，最后一次日全食将出现在距今12亿年以后。
但最后一次日全食的持续时间将非常短暂，大约只有几秒，甚至更短。随着月球逐渐远离地球，它能遮住太阳光的频率将下降，持续时间也将缩短。
由于地球、月球和太阳的轨道是椭圆形的，所以这些星球有时会靠近，有时又会远离彼此。每年在北半球的冬季，地球都会抵达距离太阳最近的点，即近日点；而在北半球的夏季，地球将抵达距离太阳最远的点，即远日点。月球几乎每月都会发生类似的情况。所以，不仅是月球在不断地远离地球，地球与月球和太阳的距离，以及它们在天空中看上去的大小都在不断地变化。
当月球运行到太阳与地球之间，但距离地球较远时，天空中月亮的大小不足以遮挡所有太阳光，就会形成日环食。未来，日环食将越来越常见，而日全食将越来越少，直到数亿年后完全消失。
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