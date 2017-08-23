Uber和新加坡最大出租汽车公司组联盟对抗Grab

拥有1.5万辆出租汽车的新加坡最大出租汽车公司康福德高正与Uber（优步）商讨建立战略合作，可能合作的项目包括车队管理以及预招应用程序等。
据《今日报》报道，康福德高星期二在新加坡交易所发布消息说，商讨的项目包括让康福德高的出租车也通过优步的应用程序进行预召。
公司在文告中也表示，公司与优步所进行的讨论，不一定能促成实质的协议，或能达成战略合作。
路透社说，康福德高最新的举措可能有助优步对抗另一家网约车公司Grab。
新加坡的传统出租汽车近年来遭遇网约车的打击，生意每况日下。
优步目前试图以新加坡为跳板，以在东南亚扩充。
今年初，新加坡其他的出租车公司业者曾向有关当局申请批准使用动态计费方式，但在新加坡占有约60%出租车的康福德高却选择收取定额车资，也没有与其他公司合作。
相反的，其他五间出租车公司，如SMRT出租车、出租车公司百胜、宝威出租车公司、得运出租车公司和HDT新加坡出租车则与优步的劲敌Grab一同合作，推出一项名为JustGrab的新服务。
Grab目前在东南亚取得优势地位，第三方出租网约车市场占据95%的市场份额，私人网约车市场占据71%的市场份额。
康福德高目前在新加坡、中国、英国和澳洲拥有4.4万辆巴士、出租车和租赁汽车。
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