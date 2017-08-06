欧洲反恐面临长期挑战

过去一周，西班牙和芬兰接连发生恐怖袭击。17日，巴塞罗那市中心步行街发生货车撞人恐袭事件，造成重大人员伤亡；18日，芬兰西南部城市图尔库连续发生两起持刀伤人事件，导致2人死亡。恐袭防不胜防、接连不断，再次拉响了欧洲安全警报，欧洲反恐形势愈发严峻和复杂。
今年以来，在欧洲各国不断加强反恐的背景下，欧洲地区的恐怖主义势头未减，恐袭甚至呈现高发态势。英国、法国、比利时，甚至连相对平静的北欧和南欧也未能幸免，瑞典斯德哥尔摩同样发生卡车冲撞人群事件。
法国国家宪兵特勤队前负责人弗雷德里克·加卢瓦日前在接受媒体采访时说，目前欧洲每四至六周就会发生一次袭击事件。“以至于相对平静一段时间后，人们会预感有什么事情将会发生。”
历数欧洲今年以来的恐袭案件，袭击者的手段越来越多样化，身份背景越来越具有隐蔽性，令此类事件防不胜防。恐袭的“低成本”运作方式，正在令警方的“防范成本”不断增高。
加卢瓦认为，即便加大对城市重要区域的安保，也不能保证民众百分之百的安全，发动“低成本”的攻击是“基地”组织和极端组织“伊斯兰国”实施恐怖战略的一部分。对于警方而言，监控成千上万具有潜在极端倾向的恐怖分子是一项不可能的任务。
欧洲反恐问题专家亚历山大·里茨曼认为，当前欧洲恐怖主义形势复杂，袭击者既有贫困、受教育程度低、具有犯罪前科的人员，也有受过良好教育、拥有正当职业的人员，极端化是他们的共同特征，令欧洲的决策者在反恐应对上面临诸多压力。
欧洲刑警组织指出，袭击者常在短时间内极端化，成为恐怖主义的共犯，而在欧洲出生或成长的背景给他们罩了一层保护色，更加危险。
当前，欧洲反恐似乎陷入越反越恐的窘境：一方面，由于错误追随美国的干涉行动，欧洲国家成为国际恐怖主义疯狂报复的对象。几乎所有重大袭击背后都有“伊斯兰国”的身影。当前“伊斯兰国”生存空间遭到极大打压，前往叙利亚和伊拉克参加“圣战”的极端分子陆续“回流”欧洲。
不仅如此，极端组织大肆利用网络传播极端思想、招募“志愿者”，使反恐成为欧洲长期而艰难的挑战。另一方面，移民融入、申根区无边界自由通行、情报合作不力等都是欧洲反恐的桎梏与难题。
反恐专家弗朗索瓦－贝尔纳德·于格指出，自“911”事件后，欧洲国家在反恐方面暴露出协力不利的问题，恐怖分子可以在欧洲国家之间跨界逃窜，但各国的反恐信息和情报交流却不够顺畅。欧洲各国应在反恐上加强情报合作。
里茨曼认为，打击恐怖主义，不仅需要欧洲决策者部署更多反恐力量，共享反恐情报，还需要教育部门和社会工作者共同努力，关注青年弱势群体，促进外来移民积极融入当地社会。既要防止互联网成为传播极端思想的工具，又要在不同族裔之间构建信任，通过政府和社会机构的共同努力，防范恐怖主义的滋生。
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