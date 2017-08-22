中国中车全球首款无人驾驶公交车上路！乘客：开得就像“老司机”

把方向盘交给“机器人”?无人驾驶正加速在中国落地！
8月中旬，中国中车电动自主研发的全球首款12米智能驾驶客车在湖南株洲公开路试，正式对外亮相。
乘客点赞：开得就像老司机
好奇的乘客们也纷纷上路体验。这款车最高时速达到40公里/小时，可完成自动鸣笛启动、自动打开转向灯、驶入机动车道、加速直线前行;前方遇到障碍物，变道绕行;路口转弯遇到超车时自动减速，右灯亮起靠路边停车;驾驶屏幕上显示着行驶速度、电量、前方路障等数据，一目了然。
一切与平常的公交客车没什么不同，除了驾驶位上没有人!
公开路段测试结果显示，本次展示行驶了5公里，直线行驶时，车辆的行驶速度是40公里/小时；转弯行驶时，车辆的行驶速度是15公里/小时。
记者亲身体验了中国中车全球首款12米智能驾驶客车的初次上路，就像遇到了“老司机”——行驶过程中，方向盘会根据路线自动转动，调整行驶方向，动作顺畅。
首款无人驾驶公交车是如何实现的？
智能驾驶客车是如何实现智能驾驶的呢？中车时代电动客车股份有限公司(下称“中车电动”)副总经理汪伟介绍说，这辆车周身共有8个传感器，包含摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、高精度组合惯导等，用于识别周边车辆、行人等障碍物。
行驶中，各类信息会全部汇总到控制大脑。电驱动系统则响应由“大脑”主控制器发出的指令。前方的障碍物不一样，客车作出的判断也不一样，或选择超车或停车。同时，一旦遇到紧急情况，智能驾驶客车也会依情况紧急程度，采取不同的减速度进行制动。
“雷达可探测到前方200米范围内的障碍物。前置单目摄像头，可以识别前方行人、红绿灯和车辆种类。高精度组合惯导定位系统，实现了厘米级别的高精度定位。”汪伟说。
天气、路面、周边环境等多重因素都会影响客车的智能驾驶。该车采用夜视摄像头与毫米波雷达的“超融合”，可实现白天、夜晚的智能驾驶功能，可清晰地对复杂路面进行感知。
车越长，智能驾驶的难度越大。中车电动此次推出的智能驾驶车型就选用了12米纯电动客车，这款车可容纳50人。
中车株洲所总工程师冯江华表示，这辆电动客车代表的第三代智能汽车技术是高度智能化的自动驾驶技术，即汽车完全不用驾驶员控制、干预的情况下，智能系统可以自动检测周边环境变化并自主作出判断动作，保证车辆安全、平稳行驶，某种程度上，其安全保障能力优于人工驾驶。目前，全球只有少数智能驾驶汽车处于该阶段。
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