美韩启动“乙支自由卫士”军演 专家称时机过于“危险”

外媒称，美韩联合司令部21日启动了例行联合指挥所演习“乙支自由卫士”。演习计划持续至31日。
假想先发打击朝核导设施
共同社8月21日援引韩联社的报道称，美韩继去年之后再次在演习中反映了先发打击朝鲜核导设施的“作战计划5015”。美韩将朝鲜核导弹攻击迹象分为三个阶段，按阶段制定不同的先发打击计划，预计演习将照此展开。
报道称，韩军约5万人和美军约1.75万人参与此次演习，旨在通过计算机模拟提高战时动员能力。美军参演人数较去年减少约7500人，也有观点认为这是出于避免加剧紧张的考虑。演习似乎正在首尔的龙山美军基地内进行，未对外公开。
美国太平洋司令部司令哈里斯20日在首尔与韩国国防部长官宋永武举行会谈，表示美国保卫韩国的承诺不变，“始终维持战备状态”以牵制朝鲜。战略司令部司令海滕也前往韩国进行了访问。
据美国国防部网站8月20日报道，美国国防部长马蒂斯当天说，美国同韩国的一次联合计算机模拟防务演习旨在加强联合保卫韩国的能力。
马蒂斯在前往约旦途中对随行记者说，“乙支自由卫士”演习将持续到8月31日，其重点是一体化指挥作战。
马蒂斯说，演习在本质上是防御性的，并指出这一联合演习已经进行了几十年。他补充说：“经过了仔细安排，不允许出现错误判断。”他解释说，参与演习的人数主要取决于今年演习的重点是指挥和控制，不包含对朝鲜因素的考量。
专家称军演时机过于“危险”
据英国《每日电讯报》网站8月20日报道，在朝鲜发出美韩军事演习是“火上浇油”的警告后，对于美朝之间很可能因为本周在韩国举行的军演而重新出现紧张关系的担忧加剧。
华盛顿布鲁金斯学会高级研究员凯瑟琳·穆恩说，由于时机过于“危险”，应该推迟举行这次演习。她说：“我认为关岛的问题并没有得到彻底解决。任何时候都有可能重新点燃，并且来得更加猛烈。”
她还说：“美国有能力与韩国一起在一年当中的任何时候举行联合演习。在这个事情上灵活安排从而取得我们希望取得的外交成果，这不是软弱，而是实力。”
她说，在当前这种气氛紧张的时刻，朝鲜很容易受到刺激。“我们不想给他们一个理由去采取行动从而让这种唇枪舌剑更加激烈。”
亚洲问题分析人士安吉特·潘达说，朝鲜通常的做法是，在美韩联合演习后都会试射导弹。
英媒认为，此次美国派出B1-B“枪骑兵”轰炸机或核力量参与演习可能会导致朝鲜作出强烈反应，其中包括通过潜艇发射导弹、试射新型洲际弹道导弹，甚至有可能进行核试验。
潘达说：“目前尚不清楚朝鲜是否会继续推进引发热烈讨论的对关岛附近海域实施打击的计划，不过我预计朝鲜会采取一些报复性举措。”
伦敦皇家国际问题研究所的亚洲问题专家詹姆斯·汉纳说，这次美韩军事演习是例行的，但最近朝美双方的好战言论却并非如此。他说：“随着调门的升级，自负的行为以及过度反应的可能性都会上升。唇枪舌剑越是激烈，就越会挤压外交对话的空间。”
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