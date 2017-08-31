美国二季度经济增速反弹 温和增长基本面未改

美国经济在一季度开局不利情况下，二季度实现强劲反弹。综合来看，上半年2.1%的增速说明美国经济仍未摆脱后危机时代温和复苏的基本格局。
美国商务部30日公布的修正数据显示，由于美国经济主引擎个人消费表现强劲，今年二季度美国经济按年率增长3.0%，高于此前预计的2.6%，经济增速创下2015年第一季度以来新高。
个人消费开支占美国经济的比重超过七成，其二季度增速高达3.3%，高于此前预计的2.8%，增速创一年来新高。这意味着美国经济复苏基础较为稳固。
企业投资增长强劲也是二季度美国经济增速大幅反弹的重要推动力。当季，非住宅固定投资增速达6.9%，高于此前预计的5.2%。
美国商务部在首次发布季度经济数据后，会进行两次修正，30日公布的是第一次修正数据。
整体来看，上半年美国经济先抑后扬，一季度增速仅为1.2%，二季度大幅反弹。上半年经济增速也基本符合后危机时代美国经济2%左右的年平均增速。
自2009年6月走出衰退以来，美国经济扩张已进入第9个年头。这是美国历史上持续时间第三长的经济扩张周期，并可能成为最长的经济扩张周期。
不过，这一轮经济扩张的力度却显著小于危机前。美国前财长、哈佛大学经济学教授劳伦斯·萨默斯将这种缓慢、疲软的经济复苏称为“长期停滞”。
国际货币基金组织在7月公布的预测报告中，将美国今明两年经济增长预期均下调至2.1%，低于4月份预测的2.3%和2.5%。
美国联邦储备委员会分析，美国经济长期增长区间在1.8%到2%。美国国会预算办公室6月底发布的报告也预计，2018年美国经济增速将略高于2%，但此后直至2027年美国经济年均增速将略低于2%。
“虽然我们看到了今天经济的曙光，但仍发现自己身处经济增长和共同繁荣所面临的长期挑战阴影之下，”旧金山联邦储备银行行长约翰·威廉斯在近期一场演讲中说，“这包括劳动力增速放缓这样的人口结构因素的巨大变化，以及劳动生产率增速降低。”
虽然特朗普政府希望将美国经济增速提高至3%，但经济学家普遍认为，在美国经济目前已实现充分就业的情况下，将增速再提高１个百分点并不现实。并且，特朗普此前承诺的加大基建开支、减税、放松监管等一系列改革举措迄今尚无一落实。
鉴于目前的经济形势，市场预期美联储将在9月启动“缩表”计划，收缩其在次贷危机后膨胀至4.2万亿美元的资产负债表，并在12月再次加息，以逐步退出宽松货币政策。（新华社）
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