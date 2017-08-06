“哈维”飓风折射气候变化之忧

四级飓风“哈维”近日横扫美国得克萨斯州南部地区，全美第四大城市休斯敦在连日暴雨中沦为泽国。专家表示，无论“哈维”是否由气候变化引发，随着全球继续变暖，一定会有更多、威力更强的“哈维”来袭。
“哈维”于25日晚登陆得州沿海地区，是56年来侵袭该州的最强风暴，其中休斯敦南部温丁路一带降雨于29日达到约1250毫米，创下美国本土降雨历史最高记录。电视镜头中，大批房屋被淹没在水中，民众被困在车顶或房顶等待救援。30日，短暂退回墨西哥湾上空的“哈维”再度在得州东南沿海地区登陆，并向东北方向移动，侵袭得州东部和相邻的路易斯安那州。
随着“哈维”持续肆虐，全球变暖对飓风之类极端天气事件的影响已成为美国舆论关注的焦点。
“‘哈维’应该是对特朗普的一个警告：气候变化是一个全球威胁，”美国《洛杉矶时报》的社论标题写道，并在正文中强调，“‘哈维’的可怕影响凸显忽视气候变化的愚蠢。”
《纽约时报》的一篇文章说：“气候科学已反复表明，全球变暖正在增加极端降雨和风暴潮引起洪水的概率。拒绝承认这一点，会损害我们为应对未来极端天气做准备的能力，危及美国人的生命财产安全。”
美国国家海洋和大气管理局在推特上转发了该机构去年12月发表的一篇问答文章：“10多年来，科学家有越来越多的证据表明，在一些地方，全球变暖加剧多类极端天气发生的可能性或强度。热浪？是的。强降雨？是的。更频繁的洪水？是的。”
但特朗普政府却认为，科学家们正试图把这一天灾“政治化”，以反对曾把气候变化称为骗局的特朗普。特朗普政府上台伊始便把气候变化项目形容为“浪费钱”，后来干脆退出了全球应对气候变化的《巴黎协定》。两周前，特朗普又做了一件让许多科学家恼火的事，他签署一份行政令，废弃了奥巴马政府时期有关基础设施建设应考虑气候变化影响的规定。
那么，专家们到底持什么观点呢？澳大利亚墨尔本大学极端气候研究员安德鲁·金通过电子邮件告诉新华社记者：“气候变化对‘哈维’有多大影响很难用数字形容，但它绝对加重了洪灾影响。减少这类事件未来的破坏程度，绝对可被视为遵循《巴黎协定》以及让全球气温升幅控制在２摄氏度内的动力。”
美国亚利桑那大学水文与大气科学系的杰弗里·克格尔博士说：“就像任何独立的天气事件一样，我们能否把‘哈维’归咎于全球变暖还要打个问号，但很有可能的是，更多的‘哈维’乃至比‘哈维’威力更强的风暴正在路上。此类风暴发生的频率增加是全球气候变化的结果。”
英国雷丁大学气候专家理查德·艾伦教授在媒体上说：“我们不能说气候变化‘导致’飓风‘哈维’，但这场风暴的严重程度及相关破坏由于人类活动而加剧，尤其是排放大量温室气体的人类活动，这导致海洋及其上空大气变暖，从而给这场风暴注入更多湿度，促使强降雨进一步加强。”
在得州，当地人也加入了争论。一名叫马克·古斯曼的特朗普支持者告诉新华社记者，二氧化碳排放“绝对干扰了环境”，“我们绝对留下了一个大的印记”。但他感觉这个问题被夸大了，“我觉得全球变暖不像很多人所说的那样严重”。
一名叫卡罗琳的女性持不同看法：“我1980年搬到得州奥斯汀居住，那时通常到9月份就开始感觉凉快了，但现在9月还是跟7、8月一样热，我们也没有多少冬天了，所以这绝对是因为全球变暖。我认为退出《巴黎协定》是特朗普做出的许多坏决定中的第一个。”
另一名叫阿贝盖尔·琳赛的当地环境工作者则批评退出《巴黎协定》是个“愚蠢”的决定。
“从这场飓风中，你一定能看到气候变化，”琳赛说，“飓风很可怕，但我认为这是唯一一种方式，能让人们意识到气候变化是真实的。他们切身感受到它的影响，所以我希望这能带来一些好的结果。”（新华社）
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