飓风“哈维”重创美国石油产业

飓风“哈维”重创了美国能源核心地带——产油大州得克萨斯州。截至30日，美国炼油产能关停已超20%，纽约原油价格持续走低，汽油价格飙涨。
“哈维”导致多家炼油厂关闭，30日美国最大的炼油厂也宣布关停。有分析人士预计，由于风暴移动缓慢，炼油厂关闭时间会延长。
炼油厂关闭意味着对原油的需求减小，油价因此承压，纽约原油期货价格一周内降幅超5%。截至30日收盘时，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格较前一交易日下跌0.48美元，收于每桶45.96美元，跌幅为1.03%。10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.14美元，收于每桶50.86美元，跌幅为2.19%。
英国能源视线咨询公司分析师萨姆·奥尔德森当天接受记者采访时表示，鉴于飓风导致炼油厂关闭，近来纽约原油价格低迷。而伦敦布伦特原油期货遭抛售则主要是投资者对炼油厂关停的“本能反应”。
由于飓风带来的冲击程度不同，当前纽约原油期货价格和伦敦布伦特原油期货价格之间的“价差”已达两年多来最高水平。
投资银行摩根士丹利分析师本尼·黄在一份报告中说，预计未来几周“哈维”的影响还将持续，可能有更多炼油厂关停。
市场分析人士估计，“哈维”过后，得克萨斯州休斯敦及周边地区的炼油厂至少需要14天至17天才能完全恢复。2005年飓风“卡特里娜”过后，美国炼油厂用了一到两个月的时间才完全恢复产能。
纽约油价低迷在一定程度上拖累了石油公司股价。30日，雪佛龙石油公司股价下跌0.12%，收于每股107.73美元；埃克森美孚公司股价下跌0.46%，收于每股76.10美元。
与原油价格持续走低形成鲜明对比的是，汽油价格因供应减少而一路飙升，已涨至2015年7月以来最高水平。
记者当天走访发现，在距离休斯敦79公里的一处社区，一家壳牌加油站的普通汽油价格是每加仑（美制1加仑约合3.785升）2.29美元。当地司机吉尔贝说，“哈维”使当地汽油价格骤涨，上周加油通常是每加仑2.05美元左右。
他说：“休斯敦是美国的能源中心，很担心飓风会让汽油价格一直涨下去。”
四级飓风“哈维”是56年来得克萨斯州遭遇的最强风暴。25日晚，“哈维”登陆该州沿海地区后，导致得州南部大片地区变成泽国，当地政府部门称已有至少11人在“哈维”引发的灾害或事故中死亡，近6000人主动前往或被营救至临时避难所。（新华社）
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost